Exfigura de los St. Louis Cardinals reforzará a los Naranjeros de Hermosillo en la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo están apostando por fortalecer su roster y llegar como protagonistas a la siguiente ronda de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Este viernes 12 de diciembre, con el objetivo de fortalecer su ofensiva, anunciaron la llegada del primera base y outfielder estadounidense Todd Lott.

El pelotero de Jacksonville, Florida, inició su paso por el diamante de manera colegial en la universidad de Louisiana-Lafayette antes de llegar al beisbol profesional con los St. Louis Cardinals, quienes lo eligieron en el draft de 2019. Una vez seleccionado con los de la Nacional, defendió dichos colores en cuatro temporadas en la MLB, donde en 271 juegos, pegó 31 cuadrangulares y remolcó 133 carreras con un porcentaje de bateo de .245.

A su vez, durante las últimas tres temporadas, Todd Lott ha formado parte de los Kane County Cougars en el beisbol de liga independiente en la American Association, donde ha conectado 28 metrallazos y remolcado 159 carreras, cifras que hablan del gran poderío que tiene con el madero; inclusive este año bateó para .320, con 10 jonrones y 58 impulsadas.

Cabe destacar que Lott vivirá su primera experiencia en el beisbol invernal fortaleciendo la ofensiva Naranja en la recta final de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Hasta el momento, los de Juan Gabriel Castro son terceros en la tabla de la segunda vuelta.

Además de Lott, el conjunto de la capital de Sonora en los próximos días también estaría anunciando la llegada del cañonero Isaac Paredes, quien hace unos días confirmó en sus redes sociales que volvería a vestir los colores del equipo de sus amores en la pelota nacional.

Inclusive el pasado jueves 11 de diciembre, el nacido en Hermosillo estuvo realizando algunos entrenamientos en territorio sonorense, por lo que solo es cuestión de tiempo para que forme parte del roster e intente darle al conjunto su campeonato número 18 del beisbol invernal.

Ficha técnica

Nombre: Todd Lott

Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 1997

Lugar de nacimiento: Jacksonville, FL, USA

Posición: IF, OF, DH

Batea: Derecho

Lanza: Derecho

Equipo anterior: Kane County Cougars (American Association)

Fuente: Tribuna del Yaqui