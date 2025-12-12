Falla el relevo y los Yaquis sufren duro revés en casa ante los Algodoneros

Ciudad Obregón, Sonora.- Del plato a la boca… así se podría definir el primer encuentro de la serie entre los Yaquis de Obregón y los Algodoneros de Guasave, después de que el relevo la Tribu sonorense volviera a fallar y los sinaloenses le sacaran el triunfo de la bolsa, por 5-4.

Con el marcador igualado 4-4 en la parte alta de la novena entrada, Levi Jordan conectó jonrón solitario ante el taponero estrella de la escuadra sonorense, Efraín Contreras por todo el prado central para coronar la remontada de los sinaloenses en este duelo.

Fernando Sánchez inició por Obregón y durante más de cinco entradas maniató a la artillería algodonera en apenas dos imparables, pero después vendría el relevo y las cosas cambiaron drásticamente para los locales en el Estadio Yaquis.

Tras la salida del zurdo Sánchez, Nick Gardewine ingresó en su lugar y en la séptima entrada, se metió en problemas, además de que la defensiva tampoco le ayudó al cometer par de pifias. Jorge Flores dio de hit, José Lizárraga se embasó con pifia del antesalista Roberto Valenzuela y ambos timbraron con sencillo de Levi Jordan al prado central, donde Córdoba pifió, permitiendo una de las anotaciones, para colocar el marcador 5-2, todavía a favor de los Yaquis.

Luego, en el octavo rollo Guasave emparejó los cartones ante el relevo de Samuel Zazueta, quien retiró el primer tercio, pero luego regaló pasaporte a Leo Heras y Orlando Piña se la botó por el prado izquierdo, para poner el 4-4 en el marcador y más adelante Jordan coronó la remontada.

No por madrugar...

La Tribu de Sonora marcó la de la quiniela en el fondo del segundo inning, donde Víctor Mendoza recibió base y avanzó hasta tercera con doblete de Juan Carlos Gamboa al fondo del jardín derecho y después timbró con wild pitch de Nix.

Fue en el quinto capítulo donde Obregón se despegó definitivamente en el marcador con tres anotaciones; Santiago Chávez dio la voz de ataque con sencillo al prado central y anotó con triple de Kevin Villavicencio al fondo del prado derecho. Luego, Taiki Sekine lo imitó con otro batazo de tres estaciones al mismo lugar, y enseguida el japonés timbró con elevado de sacrificio de Allen Córdoba, también al jardín derecho, para el 4-0.

Chávez es felicitado después de anotar

Fernando Sánchez se mantuvo por cinco entradas y dos tercios, en las que únicamente admitió par de imparables, con par de 'chocolates' y tres bases por bolas. Le siguieron Nick Gardewine, Jesús Chávez, Samuel Zazueta y el derrotado Efraín Contreras (2-1).

Fernando Sánchez realizó un gran trabajo

Por los Algodoneros abrió el norteamericano Jacob Nix, quien tampoco tuvo nada que ver en el resultado; salió después de seis capítulos completos de cinco hits cuatro carreras. Jeff Ibarra fue el ganador (2-0) y Manuel Castro se apuntó el salvamento (1).

Para el segundo encuentro de la serie programado para el sábado, los Yaquis enviarán a la lomita de las responsabilidades al cubano Odrisamer Despaigne (5-2, 3.10 ERA), en duelo programado a partir de las 18:10 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui