FIA y Fórmula 1 seguirán trabajando en conjunto; escuderías renuevan el 'Pacto de la Concordia'

Ciudad de México.- En simultáneo a la realización de la Gala de la FIA para la premiación de los pilotos más destacados del 2025, la Federación Internacional de Automovilismo anunció que, en conjunto con la Fórmula 1, se había renovado el 'Pacto de la Concordia'. Dicho acuerdo garantizará la permanencia de 11 escuderías para las próximas cuatro temporadas, incluyendo a Cadillac, que se unirá en 2026.

Cabe señalar que el equipo estadounidense solo estaba firmado para participar en la temporada siguiente, luego de estar bajo investigación por una posible infracción de la ley antimonopolio por parte del FBI, aunque se aseguró su continuidad como mínimo hasta el 2030. A la par de estos acuerdos, se celebró la elección del presidente de la FIA, donde se reeligió a Mohammed Ben Sulayem para un segundo período de cuatro años.

¿Qué es el 'Pacto de la Concordia'?

Este acuerdo garantiza que todas las escuderías, así como la FIA y la dirección de la Fórmula 1, estén regidas bajo un mismo parámetro, tanto comercial como de gobernanza. Así mismo, promueve la igualdad conforme al desempeño deportivo, así como en la destinación de fondos para la innovación. El pacto se firmó por primera ocasión en 1981, en medio de una época en la que se percibía una relación rota entre la Federación, la F1 y las escuderías.

La Fórmula 1 celebró que se pudiera renovar dicho acuerdo, pues es uno de los mayores impulsores para continuar con el desarrollo del deporte y seguir creciendo como en los años anteriores, donde se han alcanzado cifras récord de audiencias. La FIA destacó que estos pactos le permiten la mejora continua en cuanto a regulación y dirección de carrera se refiere, con el fin de brindar un mayor espectáculo dentro de las pistas.

1/4 - The FIA, Formula 1 Group and all 11 teams have officially signed the ninth Concorde Governance Agreement in a pivotal five-year deal which secures the future of the FIA Formula One World Championship.



"Hoy es un día importante para la Fórmula 1. Al celebrar 75 años de este increíble deporte, nos enorgullece escribir el siguiente capítulo de nuestra larga y fascinante historia", comentó Stefano Domenicali, el CEO de la F1.

Dicho acuerdo se firmó durante la misma jornada en la que se celebró la Gala de la FIA, donde los mayores galardonados fueron Lando Norris, quien recibió el trofeo que lo acredita como Campeón de Pilotos, así como a McLaren su reconocimiento por llevarse el Campeonato de Constructores. En dicho evento se entregaron más premiaciones y contó con la presencia de grandes conductores de las diferentes categorías.

