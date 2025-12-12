India le rinde homenaje a Lionel Messi con una estatua de 21 metros

Ciudad de México.- La India se prepara para recibir al futbolista más aclamado del mundo, Lionel Messi; su devoción ha traspasado fronteras y alcanzado un nivel inédito en la India como en otras partes del planeta. Por tal motivo, en India se ha erigido un monumento de gran escala en honor al astro argentino. La obra, ubicada en la ciudad de Calcuta, se perfila como la estatua más alta del mundo dedicada al futbolista, destacando no solo por su tamaño, sino por el significado cultural que representa para los aficionados locales.

Con una altura de 70 pies, equivalentes a más de 20 metros, la escultura fue construida por el Sree Bhumi Sporting Club en el barrio de Lake Town, en South Dum Dum, Calcuta. La figura de Messi sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo simboliza no solo su éxito deportivo, sino también la profunda admiración que millones de personas en la India sienten por él.

Una figura de 21 metros

La inauguración de este colosal tributo coincide con la visita programada de Messi a la India como parte de su gira denominada 'GOAT Tour', que lo llevará también a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. Aunque los organizadores habían considerado que Messi participara en la develación, la obra será presentada oficialmente de manera virtual el 13 de diciembre, debido a la logística de seguridad y control de multitudes.

Calcuta, conocida por su arraigada cultura futbolística, ha buscado históricamente honrar a figuras legendarias del deporte. De hecho, en la misma ciudad ya existe un monumento dedicado a Diego Armando Maradona, lo que subraya la profunda influencia de los ídolos sudamericanos en la región. La nueva escultura de Messi se suma a este legado, consolidando a Calcuta como un centro mundial de veneración futbolística.

LA ESTATUA DE MESSI DE MÁS DE 21 METROS DE ALTURA uD83DuDE2F



En Calcuta, India construyeron este impactante homenaje. uD83CuDDEEuD83CuDDF3 pic.twitter.com/nnHil4cdJW — Diario Olé (@DiarioOle) December 12, 2025

Más allá del homenaje individual, la construcción de esta figura representa un intento por atraer turismo y reafirmar la posición de la ciudad en la escena deportiva global. Las autoridades esperan que el tributo no solo celebre la carrera del campeón del mundo, sino que también sirva para promover intercambios culturales y fortalecer los lazos internacionales a través del deporte.

La obra dedicada a Messi en Calcuta marca un momento histórico que demuestra cómo el fútbol y sus íconos pueden convertirse en símbolos culturales globales. Para millones de aficionados en la India y alrededor del mundo, esta imponente representación encarna no solo la excelencia deportiva, sino también la inspiración y el impacto social que un atleta puede tener más allá de los estadios.

Fuente: Tribuna del Yaqui