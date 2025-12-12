Irak Díaz va por la conquista de Dominicana; chocará ante el noqueador Jonathan Cabrera

Santo Domingo, República Dominicana.- El sonorense excontendiente al título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Irak 'Magnífico' Díaz, chocará este sábado 13 de diciembre en Santo Domingo, República Dominicana, ante el local Jonathan Cabrera en una pelea a 10 asaltos de peso pluma.

La pelea es de suma importancia para el cajemense, ya que tiene la gran oportunidad de terminar con el invicto del caribeño y de paso conquistar el importante campeonato Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que estará en juego esa noche.

Este viernes ambos pugilistas cumplieron con la primera prueba, que era superar a la 'Romana'; en el caso del orgullo de la Valle Verde, marcó 123.8 libras, mientras que Cabrera paró 124, por lo que todo está listo para que suban al ring en una velada que será transmitida para toda Latinoamérica.

Voy con todo, me siento muy bien, estoy muy decidido, no tengo nada que perder, al contrario, tengo mucho que ganar. Vamos a salir con la victoria, tengo mucha confianza y fe en que vamos a salir con el brazo en alto", declaró el nacido en Ciudad Obregón en exclusiva para TRIBUNA.

Aunque el duelo será en la casa y división de Cabrera, Irak Díaz supera a su rival con experiencia, ya que el sonorense ya sabe lo que es medirse ante los mejores del mundo, e inclusive tiene victorias ante los exmonarcas Luis 'Nica' Concepción y Hernán 'Tyson' Márquez.

Además, el pelear en terreno ajeno no es algo que desconozca el 'Magnífico', ya que en sus poco más de 10 años como profesional, ha tenido guerras en diferentes latitudes, como Francia y Tailandia, lugar donde disputó la corona mundial del CMB, frente al noqueador Srisaket Sor Rungvisai.

Irak Díaz no será el único mexicano que vea actividad este sábado 13 de diciembre en la función de Santo Domingo, ya que la pugilista de Cananea, Gretel Quezada, se medirá ante la local, Vivian Bianelis. La pelea será a 8 asaltos en la división pluma. A su vez, el 'cachanilla', Luis Enrique De La Mora Beltrán, se medirá frente al excampeón del mundo, Erick Rosa, en una contienda que pinta para robarse los reflectores.

Fuente: Tribuna del Yaqui