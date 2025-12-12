¿La culpa es del 'Turco'? David Faitelson arremete contra Antonio Mohamed tras derrota del Toluca

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca cayeron en el primer compromiso correspondiente a la final del Apertura 2025 por la mínima diferencia, luego de que los Tigres de la UANL aprovecharan un error del arquero rival para marcar el único tanto de la jornada. Pese a que la anotación cayó por una pifia de Hugo González, el periodista David Faitelson puso toda la culpa en Antonio Mohamed, estratega escarlata.

Los felinos tomaron el protagonismo del compromiso desde el arranque del mismo, lanzándose sobre el Toluca que salió a guardar el empate en el partido de ida y lograron cumplirlo en toda la primera mitad, aunque en el arranque de la parte complementaria cayó el gol de los locales. El arquero de los Diablos intentó salir jugando al centro, pero le regaló el balón a Ángel Correa, que no perdonó y puso el uno por cero definitivo.

¡¡¡Dale, dale Angelito!!! Correa abre el marcador en la Gran Final del Futbol Mexicano. uD83EuDEBD pic.twitter.com/W9jrog0o1p — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) December 12, 2025

A lo largo del Apertura 2025, Antonio Mohamed mantuvo una rotación constante entre Hugo González, arquero que cometió el error ante los felinos, y Luis García. Este último fue el titular durante el título del Clausura 2025 y, en los días previos al inicio de la Liguilla, el Toluca anunció su renovación, por lo que se especuló que de nueva cuenta tomaría el rol de titular.

#Deportes | Diablos del Toluca renueva a uno de sus jugadores claves en búsqueda del bicampeonato en la Liga MX ?https://t.co/YJ2eqFRnvU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Para gran parte de los especialistas, la responsabilidad recayó en Hugo González, aunque David Faitelson le "echó la culpa" al 'Turco', pues considera que, a raíz de tanta rotación, ninguno de los guardametas ha tenido la continuidad necesaria con el equipo. "Finalmente, muchas semanas después, la portería que Antonio Mohamed compaginaba bien con dos guardametas empieza a ser un factor a tomarse en cuenta".

Así mismo, el periodista añadió en sus redes sociales que no se le debe señalar a Hugo González como el responsable de la derrota, ya que consideró que el planteamiento que presentó el Toluca solo se enfocó en defender y tratar de salir con el empate del 'Volcán'. "Toluca no perdió por Hugo González. Yo diría que gracias a Hugo González no se llevó un marcador peor del Universitario".

Finalmente, muchas semanas después, la portería que Mohamed compaginaba bien con dos guardametas, empieza a ser un factor a tomarse en cuenta… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 12, 2025

Las buenas noticias para los Diablos del Toluca son que Alexis Vega pudiera reintegrarse a la plantilla para el partido de vuelta, pues el jugador ya está realizando entrenamientos a la par del equipo y dependerá de su evolución en los próximos días para ser considerado por el 'Turco'.

Fuente: Tribuna del Yaqui