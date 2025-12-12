Lando Norris y McLaren encabezan la premiación de la FIA a lo más destacado del automovilismo en 2025

Ciudad de México.- La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) realizó su gala 2025, en la que reconocen lo más destacado dentro del deporte motor a lo largo del año, abarcando las diferentes categorías que son reguladas por el ente global. Dicha premiación fue encabezada por Lando Norris y la escudería McLaren, los cuales fueron destacados como los mejores de la Fórmula 1 en la temporada recién finalizada.

La fiesta comenzó cuando los directivos y pilotos de la escudería naranja subieron al escenario para recibir el trofeo que los acreditó como los más destacados a lo largo del 2025 en la categoría reina del automovilismo. McLaren aseguró el Campeonato de Constructores desde el GP de Singapur, con más de seis Grandes Premios pendientes por disputar; los de Woking recolectaron 833 unidades, con poco menos de 400 puntos de diferencia a la segunda posición.

A mega evening together collecting our Constructors’ and Drivers’ trophies at the @fia Prize Giving uD83EuDDE1uD83CuDFC6#McLaren pic.twitter.com/XM1hDJ3a3C — McLaren (@McLarenF1) December 12, 2025

La gran estrella de la Gala FIA Awards fue Lando Norris, que recibió la primera copa en su carrera que lo acredita como el Campeón de Pilotos de la Fórmula 1. El británico consiguió siete triunfos a lo largo de la temporada y llegó al último Gran Premio con una ventaja suficiente para asegurar la presea; Norris consiguió 423 puntos, superando con solo dos a Max Verstappen.

El gran ausente fue el piloto de Red Bull, que decidió no asistir por el inicio de su periodo vacacional, además de referir que presentaba problemas de salud. A lo largo de su carrera, Verstappen ha tenido varios 'choques' con los directivos de la FIA y, al ahora no estar dentro de los premiados, tuvo la oportunidad para librarse de la noche de gala.

It’s still not sunk in uD83CuDF0D#McLaren pic.twitter.com/Rt5VueG8Zz — McLaren (@McLarenF1) December 12, 2025

Charles Leclerc sí asistió al evento realizado en Tashkent, Uzbekistán, acompañando a los pilotos galardonados de Ferrari en las diferentes categorías. El monegasco aprovechó para confesar que en los próximos años buscaría participar en las 24 horas de Le Mans con el 'Cavallino Rampante'.

Otros premiados

Lucas Moraes, campeón del Mundial de rally raids

Rafael Cámara, premio ‘Rookie del año’ de la FIA

Johann Kristoffersson, campeón en Rallycross

Oliver Rowland, campeón de la Fórmula E

Motor sport stars of 2025 take a final bow in Tashkent #FIAAWARDS2025 pic.twitter.com/IEAAWa3hUg — FIA (@fia) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui