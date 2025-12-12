Lanzador con experiencia en las Grandes Ligas llega a los Jaguares de Nayarit en la LAMP

Tepic, Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit se han vuelto el equipo sensación de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ya que en su primer torneo dentro del beisbol profesional del país, están peleando los primeros lugares y su boleto a la siguiente ronda parece ser un hecho.

Este viernes 12 de diciembre, la directiva 'felina' apostó por reforzar su roster con la llegada de un experimentado lanzador de Grandes Ligas, Robert Dugger, quien además tendrá su primera experiencia en el beisbol invernal del Caribe. Debido a la alta expectativa que genera su llegada, el manager Luis Carlos Rivera apostó por mandarlo como el inicialista frente a los Venados de Mazatlán.

PITCHER EX LIGAMAYORISTA DEBUTARÁ HOY CON JAGUARES DE NAYARIT



Con cuatro años de experiencia en #MLB, el derecho Robert Dugger fue activado para abrir de visita contra Venados de Mazatlán.



ABRIDORES PARA HOY EN LA LMP uD83DuDC47https://t.co/pPzZl8Hq1E pic.twitter.com/l50GHgbbPC — Fernando Ballesteros (@purobeisbolfb) December 12, 2025

El pelotero de 30 años de edad ya sabe lo que es ver actividad en el mejor beisbol del mundo, ya que lanzó en MLB con los Miami Marlins (2019 y 2020). Al siguiente año lo hizo con Seattle Mariners y en la temporada 2022 tuvo cuatro apariciones de manera combinada con Tampa Bay Rays y Cincinnati Reds.

Pero además de su gran experiencia en el Big Show, Dugger lanzó en 2024 en la Liga Coreana y este año inició en Triple A de los Texas Rangers, pero finalizó el verano en la Liga Mexicana de Beisbol con Guerreros de Oaxaca, donde tuvo cifras de 4-2 y 3.97 de efectividad en nueve apariciones, incluyendo siete aperturas.

Sin duda, la llegada de Robert viene a fortalecer la rotación abridora de los Jaguares en la recta final de la temporada, para así terminar entre los primeros tres y buscar cerrar en casa la primera serie que tengan en los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Robert Dugger se integra a Fuastino Carrera, Jeremy Rhoades y Alex Delgado, como los brazos estelares que tendrá la rotación abridora de los Jaguares de Nayarit. Por otra parte, este viernes los de Tepic recibirán a los Venados de Mazatlán en una serie clave para los dos conjuntos.

Los Jaguares vienen de ganar su más reciente serie ante Tucson y actualmente son cuartos en la tabla de la segunda vuelta del beisbol invernal de México, con una marca de ocho victorias y siete descalabros. Por su parte, Venados es penúltimo con seis triunfos.

Fuente: Tribuna del Yaqui