Mazatlán FC se comienza a 'desmantelar'; los 'Cañoneros' pierden a su entrenador y delantero titular

Ciudad de México.- En pocos días, el Mazatlán FC comenzó su proceso para la futura desaparición, luego de que se oficializara la venta de su plaza dentro de la Liga MX al Atlante para el segundo semestre del 2026. Ante la sorpresiva decisión por parte de la directiva 'Cañonera', el estratega Robert Dante Siboldi y el delantero titular, Nicolás Benedetti, han decidido finalizar su relación con el equipo sinaloense.

Fue en la Asamblea Anual de Dueños de la Liga MX donde se hizo oficial la mudanza de la franquicia, luego de varios meses de rumores a través de los diferentes medios de comunicación especializados. Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, informó que ya habían comenzado los procedimientos legales y, en cuanto las dos partes inmiscuidas lleguen a un acuerdo económico, se realizará el anuncio con todos los pormenores.

#Deportes | El 'Potro de Hierro' de vuelta; FMF aprueba el regreso del Atlante a la Liga MX por el Mazatlán FC ?uD83DuDE4Chttps://t.co/8H2i58hiIk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

Mazatlán FC se 'desmantela'

El primer elemento en bajarse del barco fue el estratega, luego de que se diera a conocer de manera extraoficial que la directiva del Mazatlán FC había optado por no contratar refuerzos de cara a su próxima desaparición. Robert Dante Siboldi estuvo al mando de Mazatlán FC solo en el Apertura 2025, donde solo consiguió un par de victorias en las 17 jornadas disputadas, además de tener una de las peores diferencias de gol y situarse en el puesto 16, solo por arriba del León y Puebla.

"Mazatlán FC informa que, por así convenir a sus intereses, Robert Dante Siboldi ha decidido finalizar su relación laboral que lo vinculaba como Director Técnico de nuestro Primer Equipo", se lee en el comunicado oficial del equipo. Así mismo, se informó que Christian Ramírez tomará las riendas del equipo para el Clausura 2026, el cual se convertiría en el último de la historia.

Tan solo horas después, se anunciaba que su referente de ataque había decidido no renovar su contrato y, por lo cual, quedaría en libertad para negociar con algún otro club para el siguiente torneo de la Liga MX Nicolás Benedetti estuvo por 92 compromisos con los 'Cañoneros', llegando a marcar 18 tantos y tener 16 asistencias. "Nicolás Benedetti ha decidido no renovar su contrato con nuestro equipo, finalizando así su ciclo como jugador cañonero".

Fuente: Tribuna del Yaqui