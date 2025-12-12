Naranjeros y Águilas sostienen cerrado duelo en busca del subliderato de la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo ligó su sexta victoria al imponerse por score de 8-5 a los Águilas de Mexicali en el primer juego de la serie, disputado en el Estadio Fernando Valenzuela, en un duelo que se definió con un rally ofensivo en la séptima entrada.

El cañonero de Naranjeros atacó temprano

Mexicali abrió la pizarra en el primer episodio con elevado de sacrificio de Alex Mejía, pero la respuesta fue inmediata en el cierre de la entrada. José Cardona abrió con doblete, Harold Ramírez produjo la del empate y Willie Calhoun conectó cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho, su noveno de la temporada, para colocar el 3-1 a favor de Hermosillo.

Águilas retomó la ventaja en la segunda entrada con ataque de tres carreras. Cade Gotta impulsó dos con triple al central y Norberto Obeso agregó una más con sencillo, para poner el juego 4-3. Naranjeros igualó en la tercera con sencillo productor de Calhoun y tomó la delantera definitiva en ese episodio con elevado de sacrificio de Edson García.

El duelo tuvo también grandes jugadas defensivas



A partir de ahí el duelo se mantuvo cerrado, con ambos bullpens conteniendo el daño hasta la séptima baja, cuando Hermosillo inclinó la balanza. César Salazar produjo con sencillo al central y Ángel Ramírez conectó imparable de dos carreras que amplió la ventaja a 8-4.

Mexicali recortó en la novena con cuadrangular solitario de Yadir Drake, pero Matt Foster cerró el juego con ponche a Mejía para el último out para asegurar la victoria y anotarse su décimo primer salvamento de la temporada. Orlando González (3-1) fue el pitcher ganador por Hermosillo y Sergio García-Repper (0-1) cargó con la derrota.

Para el segundo juego de la serie, programado este sábado, Wilmer Ríos está anunciado como abridor por Naranjeros, mientras que David Reyes subirá al montículo por Águilas de Mexicali.

Fuente: Tribuna del Yaqui