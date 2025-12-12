Real Madrid en riesgo; Kylian Mbappé y 12 jugadores más son duda para enfrentar al Alavés en LaLiga

Ciudad de México.- El Real Madrid se encuentra en estado crítico, pues atraviesa uno de sus peores momentos deportivos en los últimos años, acumulando múltiples derrotas en los partidos recientes. El conjunto español tendrá que enfrentar al Alavés en la jornada 16 de LaLiga y, aunque en el papel parten como favoritos, Xabi Alonso tendrá que lidiar con hasta 13 ausencias, entre las que destaca la de Kylian Mbappé.

El francés tuvo su última participación con el Real Madrid en la jornada anterior del certamen español contra el Celta de Vigo, partido muy accidentado en la cancha del Santiago Bernabéu donde Mbappé finalizó con un dedo fracturado. Por si fuese poco, Kylian refirió molestias en la rodilla, por lo que fue sometido a diversas pruebas y se perdió los entrenamientos a inicio de semana.

A mitad de semana, el ariete se encontraba en duda para el partido de la Champions League contra el Manchester City y en el cual salió al banquillo de suplentes sin poder tener actividad. En dicho compromiso, el Real Madrid fue superado ampliamente por el equipo inglés que se llevó la victoria con marcador de dos anotaciones por una.

A un par de días para el reinicio de actividades correspondientes a LaLiga, el francés no ha podido reintegrarse a los entrenamientos grupales y, aunque no está del todo descartado, su convocatoria está en duda. Según lo adelantado por el portal ESPN, Xabi Alonso lo estará monitoreando de cerca y en caso de que tenga una mejoría con su problema articular, realizará el viaje con el Real Madrid rumbo a Vitoria.

El cuadro blanco ya tiene siete jugadores descartados, pues de antemano se conoce que no estarán disponibles Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy y Éder Militao por diferentes lesiones musculares. Así mismo, Álvaro Carreras y Fran García no serán convocados tras haber sido expulsados en el partido anterior del circuito doméstico.

Aunado a la duda que impera sobre la disponibilidad de Mbappé, Alonso tendrá que esperar hasta el último minuto para echar mano de Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, pues todos ellos han presentado molestias musculares en las semanas recientes.

