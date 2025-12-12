¿Sergio Canales se va de Rayados? El jugador del Monterrey se reunió con presidente de un club español

Ciudad de México.- Rayados de Monterrey en peligro de perder a la figura restante en su plantilla, luego de que se anunciara la salida de Sergio Ramos del conjunto regiomontano. El mediocampista español, Sergio Canales, fue captado con el presidente del Racing de Santander, por lo que se especuló un posible fichaje que lo pondría fuera de la Liga MX luego de un exitoso paso.

Con la ausencia de Ramos, se espera que Sergio Canales tome la capitanía del equipo y siga siendo uno de sus mejores elementos para los siguientes certámenes del balompié mexicano. El mediocampista disputó 14 compromisos en el Apertura 2025, llegando a anotar nueve goles con tres asistencias, mientras que en Liguilla también marcó un tanto. El rendimiento de Canales se mermó por las semanas sin actividad tras un peculiar caso médico sufrido con el club.

Rayados de Monterrey pierden a elemento clave para el Apertura 2025; fue operado de emergencia

Canales se encuentra de vacaciones en su ciudad natal, al norte de España, y fue captado en una reunión con Miguel Herrera, presidente del Real Racing Club, equipo que formó a Sergio en sus inicios dentro de las canchas. Pese a los rumores de un fichaje, fuentes cercanas al club afirmaron que dicha junta se trató de un tema personal, ya que el jugador mantiene un lazo sentimental con la institución.

El propio jugador comentó hace semanas que tenía una buena relación con el equipo y sus directivos, aunque no le gustaría regresar sin sentirse apto en cuestiones físicas. Ante tantas especulaciones, las fuentes cercanas al equipo que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español) afirmaron que Sergio Canales tiene las puertas abiertas para su regreso, aunque no se esperaba que fuera mañana.

uD83DuDD25 ¿Volveremos a ver a Sergio Canales en el Racing de Santander? uD83DuDC9AuD83EuDD0D





Con respecto a Sergio Canales, el presidente del Monterrey, Tato Noriega, refirió que no tienen preocupación en torno a la continuidad del jugador, pues les ha expresado sus ganas de permanecer en el equipo, además de que cuenta con una cláusula de renovación automática. "Él tiene contrato, y tiene además una extensión automática que depende del rendimiento, y su rendimiento ha sido sobresaliente, así que por lo pronto no es un tema".

"Sergio (Canales) es un jugador fundamental y que queremos todos. Él tiene contrato, y una extensión automática que depende del rendimiento, así que por lo pronto no es un tema": 'Tato' Noriega.









Fuente: Tribuna del Yaqui