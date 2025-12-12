Sindicato de Futbolistas Profesionales advierte por la carga excesiva de partidos en el futbol femenino

Madrid, España.- En una situación que se ha vuelto una costumbre, las mejores jugadoras de futbol femenino cada vez tienen que compaginar más partidos de clubes e internacionales mientras disponen de menos tiempo para descansar y recuperarse, según un informe de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (Fifpro).

Fifpro publicó un informe este viernes en el que señala que el auge de las ligas femeninas en todo el mundo, la ampliación de campos para competiciones internacionales y la incorporación de nuevos torneos han aumentado la carga de trabajo de las jugadoras élite. Pero también señaló que existe una gran disparidad en el futbol femenino, ya que muchas jugadoras no tienen suficientes partidos ni tiempo en los entornos de entrenamiento, lo que puede dificultar su desarrollo y incluso provocar lesiones.

Las lesiones son provocadas por exceso de trabajo

Fifpro aboga por un calendario de competiciones más equilibrado y mayores protecciones para los jugadores en ambos extremos del espectro de carga de trabajo, incluyendo periodos de descanso obligatorios.

"Se trata del calendario y del ritmo del calendario, pero también de las condiciones en las que se juegan esos partidos y del descanso y recuperación de las jugadoras", dijo Alex Culvin, directora de futbol femenino de Fifpro. "Tomamos esto como una visión muy holística. Se trata de hacer crecer el juego de forma sostenible, pero permitiendo que las jugadoras estén en entornos donde puedan prosperar".

El informe recopiló datos de 300 jugadoras de 30 ligas durante la temporada 2024-25. Por primera vez desde que Fifpro comenzó a recopilar datos de carga de trabajo en 2020, las 15 mejores jugadoras jugaron 50 partidos o más.

Aitana Bonmati, ganadora del Balón de Oro y una de las mejores jugadoras elegidas, fue la que más partidos jugó, disputando 60 partidos con Barcelona y España, con menos de cinco días de recuperación entre el 57 por ciento de sus encuentros. Bonmati se fracturó recientemente el peroné durante un entrenamiento con España y se esperaba que estuviera fuera al menos cinco meses.

Culvin afirmó que Fifpro sigue defendiendo periodos de descanso obligatorios dentro del calendario de competiciones de la FIFA. Pero el calendario femenino actual está establecido hasta 2029. "Tener periodos de descanso en el calendario intocables es realmente importante", dijo Culvin.

Bonmati es una de las víctimas de las cargas de partidos

Fuente: Tribuna del Yaqui