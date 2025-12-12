TJ Watt, de los Pittsburgh Steelers, se somete a una cirugía para reparar un pulmón parcialmente colapsado

Pittsburgh, Estados Unidos.- El estelar cazador de cabezas de los Pittsburgh Steelers, T.J. Watt, fue operado para reparar un pulmón parcialmente colapsado sufrido durante una sesión de punción seca en las instalaciones de entrenamiento del equipo, informó su hermano mayor J.J. Watt en redes sociales.

Mike Tomlin, entrenador de los Steelers, dijo tras el entrenamiento de este viernes que T.J. Watt estaba en casa descansando cómodamente, pero no estaría disponible cuando Pittsburgh (7-6) reciba a los Miami Dolphins en ascenso (6-7), el próximo lunes. Al preguntarle si Watt podría estar fuera durante un periodo prolongado, Tomlin dijo que no había mirado más allá de esta semana.

#Steelers star TJ Watt is expected to play again this season following surgery on his partially collapsed lung after a dry needling treatment, sources say.



Sometimes this heals on its own. This didn't, so surgery was necessary. A scary 24 hours. But full recovery expected. pic.twitter.com/QY15gzmJIk — Ian Rapoport (@RapSheet) December 12, 2025

Watt fue hospitalizado el miércoles tras informar de lo que el club describió como "incomodidad" mientras era atendido por el personal médico de los Steelers en las instalaciones del equipo. J.J. Watt dijo que T.J. estaba teniendo una sesión de aguja seca en ese momento.

La punción seca es un tratamiento utilizado por fisioterapeutas y acupuntores para tratar problemas de dolor y movimiento, según la Cleveland Clinic. Los profesionales médicos introducen agujas bajo la piel para estimular los músculos, lo que provoca su contracción o espasmo, lo que ayuda a aliviar el dolor y mejorar la amplitud de movimiento.

El apoyador externo ha sido una figura clave en la defensa de los Steelers durante casi una década. La semana pasada estaba en el historial de lesiones por un problema en el dedo del pie, pero eso no le impidió hacer su titularidad 56 consecutiva en temporada regular.

Tomlin dijo el jueves que Watt no se había quejado de ningún problema en el pecho en ningún momento de la temporada. El entrenador añadió que "no tenía ni idea" de los detalles de la sesión de punción seca de Watt, pero añadió que no estaba en posición de "discutir algo dicho por alguien cercano a él".

Watt, de 30 años y siete veces seleccionado al Pro Bowl y Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2021, suma siete capturas esta temporada para los Steelers, que tienen una ventaja de un partido sobre Baltimore en la AFC Norte con cuatro semanas restantes.

Watt espera regresar para el cierre de campaña

Fuente: Tribuna del Yaqui