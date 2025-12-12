Un 'viejo conocido' de los Algodoneros de Guasave regresa para la recta final de la segunda vuelta

Guasave, Sinaloa.- Los Algodoneros de Guasave tienen como principal objetivo terminar en lo más alto de la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), para así tener oportunidad de conseguir su boleto a la siguiente ronda; para lograrlo, la directiva apostó por llamar a un 'viejo conocido'.

Este viernes 12 de diciembre, los de Sinaloa anunciaron al jardinero cubano, Víctor Labrada, como el flamante refuerzo del club, marcando con ello su retorno a la organización, ya que la campaña anterior debutó con ellos en el beisbol invernal del país, pero terminó jugando en préstamo para los Sultanes de Monterrey.

El nativo de La Habana es uno de los prospectos más sólidos con los que cuenta la organización de los Seattle Mariners, por lo que se espera que sea uno de los referentes a la ofensiva de Óscar Robles, quien, al unirse a Drew Avans y Leonardo Heras, se prevé que será una tercia que podría definir partidos.

¡EL ASERE ESTÁ DE REGRESO!uD83DuDD25uD83CuDDE8uD83CuDDFA



La versatilidad del outfielder cubano Víctor Labrada volverá a vestirse de Algodonero a partir de hoyuD83DuDCAAuD83CuDFFB

La temporada pasada en 42 encuentros entre Algodoneros y Sultanes conectó 45 imparables, 5 dobles, y 4 cuadrangulares bateando para .306uD83DuDD25 pic.twitter.com/3vVkkrHZ4R — Algodoneros de Guasave (@AlgodonerosGsv) December 12, 2025

Cabe destacar que el isleño tuvo su primera experiencia en el circuito invernal la temporada pasada, donde disputó un total de 42 duelos, dejando un promedio de bateo de .306, además de conectar 45 imparables, entre ellos cinco dobletes, dos triples y cuatro palos para la calle, mientras que remolcó 12 carreras y se estafó 13 colchonetas.

Esa cifra le ayudó al cañonero para ser tomado como refuerzo por los Cañeros de Los Mochis y disputar con ellos la postemporada, donde en los 13 duelos en los que vio acción, conectó 10 hits, entre ellos dos dobles y un metrallazo, además de anotar siete carreras y producir otro par.

Mientras que este verano vio actividad en Doble A y Triple A de Mariners, acumulando 128 cotejos entre los Viajeros de Arkansas y los Rainiers de Tacoma, dejando un promedio de .281, pues atizó 121 imparables, destacando 24 dobletes, cuatro triples y siete cuadrangulares.

Según el boletín del propio club, la idea es que Víctor Labrada se incorpore lo más pronto posible al róster del equipo, por lo que es probable que salte al terreno de juego en Ciudad Obregón, en la serie que tiene Algodoneros de Guasave frente a los Yaquis.

Fuente: Tribuna del Yaqui