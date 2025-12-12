Yaquis de Obregón recibe a Algodoneros con la obligación de ganar la serie y subir puestos en la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Yaquis de Obregón no ha tenido la segunda vuelta que se esperaba y, aunque se encuentran en la parte media del standing, el rendimiento irregular del equipo ha causado la preocupación de los aficionados de cara a los playoffs. 'La Tribu' recibirá a Algodoneros de Guasave por segunda ocasión en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), con espera a conseguir buenos resultados.

Al momento, Yaquis de Obregón se encuentra en la quinta posición de la tabla, a cuatro juegos de diferencia con respecto al líder del circuito invernal mexicano. La novena cajemense ha colectado siete triunfos y ocho descalabros, lo que los deja empatados con otros tres clubes, pero el run average los coloca en mejor posición. En el standing general, Obregón se lleva el tercer peldaño, aunque empatados en récord con los líderes.

Los Algodoneros de Guasave manejan la misma marca en la segunda vuelta y se encuentran solo un puesto por detrás de Yaquis, aunque su panorama cambia al momento de revisar el standing general y la colecta de puntos. Si la temporada finalizara hoy, la novena guasavense conseguiría entrar a la postemporada en la última posición, por lo que perder la serie los podría dejar sin boleto para las fiestas de enero.

El equipo del sur de Sonora viene de medirse contra Charros de Jalisco, a quienes parecía que podría vencer en al menos dos ocasiones, pero los brazos de relevo no pudieron maniatar la ofensiva rival y terminaron sucumbiendo, luego de ganar el primer compromiso en el Estadio Panamericano. Por contraparte, Guasave llega al Estadio Yaquis luego de ser barrido en los tres juegos contra Naranjeros de Hermosillo.

Gabe Álvarez ya tiene lista a su rotación de abridores para los tres compromisos: Fernando Sánchez buscará anotarse su primera victoria enfrentando a Guasave, pues ya les ha lanzado en par de ocasiones con solo una carrera permitida, aunque no ha conseguido decisión. Para el segundo encuentro, Odrisamer Despaigne será el abridor y en el juego del 14 de diciembre está programado Brandon Brennan, aunque pudiera haber algún cambio conforme avance la serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui