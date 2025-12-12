Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave; dónde ver EN VIVO el primer juego de la serie en la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- La temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) está entrando a su etapa final y Yaquis de Obregón regresará a casa para iniciar la que será su antepenúltima serie del año como local. La novena cajemense recibirá a Algodoneros de Guasave por segunda ocasión en la campaña, con la consigna de alcanzar el mayor número de victorias posible.

Antes del inicio de actividades correspondientes al 12 de diciembre, las dos novenas se encuentran empatadas con siete triunfos y ocho descalabros, alcanzando la quinta posición para Yaquis; Algodoneros se encuentra en el sexto peldaño. Al haber otro club en la ecuación, el primer criterio de desempate para tomar en cuenta es el run average, donde Obregón sale beneficiado, al tener 111.11 por 87.34 de los sinaloenses.

Las dos escuadras han protagonizado un par de series en la temporada: La primera se realizó en el Kuroda Park y estuvo cerca de finalizar con barrida a favor de Yaquis, pero los locales lograron rescatar el del honor. El segundo cruce se tuvo en la casa de 'La Tribu', quienes ganaron la serie con par de triunfos, incluyendo un walk-off tras un wild pitch de Luis Moreno en el primer compromiso de la serie.

Tanto Yaquis como Algodoneros vienen de perder sus series más recientes; Obregón estuvo de visita en Jalisco para enfrentar a los Charros, a quienes solo pudieron vencer en el primer partido con un cuadrangular de tres carreras por parte de Roberto 'Tito' Valenzuela. Por contraparte, Algodoneros de Guasave llegan recién barridos, luego de perder los tres juegos que sostuvieron contra Naranjeros de Hermosillo.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Charros de Jalisco

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Viernes, 12 de diciembre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

Para el primer compromiso del cruce, Gabe Álvarez tiene programado a Fernando Sánchez como lanzador inicialista; el zurdo tiene marca de dos triunfos con un descalabro, además de 2.70 de efectividad en 26.2 entradas de trabajo. Jacon Nix subirá a la loma del Estadio Yaquis para el primero de la serie contra 'La Tribu'.

Fuente: Tribuna del Yaqui