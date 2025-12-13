Ciudad Obregón, Sonora.- La grandeza de Fernando Valenzuela en las Grandes Ligas se consolidó en 1981 en una Serie Mundial frente a los Yankees y, curiosamente, su fallecimiento se dio 43 años después, justo cuando el equipo de sus amores, Los Ángeles Dodgers, se midió ante el odiado rival de New York en el gran Clásico de Otoño.

Según la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, un shock séptico fue la causa inmediata de la muerte de uno de los mejores lanzadores de toda la historia. Eran alrededor de las 19:00 horas cuando ese día la noticia de la pérdida del 'Toro' retumbó en la oficina de TRIBUNA. Al tratarse de una de las máximas leyendas del deporte nacional y uno de los sonorenses más destacados de todos los tiempos, esta casa editorial se encargó de hacerle una cobertura especial.

Se realizó una plana entera en la portada, donde se informó sobre la muerte de Fernando Valenzuela, pero igualmente se hizo un resumen detallado de cada uno de los logros que obtuvo como profesional. Además, en la sección de deportes, una foto de la última visita de Fernando Valenzuela al inmueble de Hermosillo que lleva su nombre (casa de Naranjeros) junto a una nota que plasmó el eco que dejó su pérdida para la comunidad de la MLB, cerró la triste jornada.

Los especiales siguieron durante toda la semana, ya que igualmente TRIBUNA hizo un recorrido en la tierra que lo vio nacer, Etchohuaquila, donde habitantes del pequeño poblado relataron el ascenso que tuvo Valenzuela. Además, se hizo un recorrido por los estadios que pisó el ‘Toro’ cuando era un jovencito.

60 años, 60 historias: Fernando Valenzuela entra a la lomita de la inmortalidad

No hay nadie como él

A poco más de un año de la muerte de Fernando, su legado dentro del Big Show se mantiene en lo más alto, pues sigue siendo el único pelotero en toda la historia que fue capaz de ganar un CY Young, Novato del Año y una Serie Mundial en una misma temporada, logro que consiguió en 1981.

El impacto de Fernando Valenzuela no se limita a su desempeño en el campo. Como un inmigrante mexicano que alcanzó la fama en uno de los equipos más prestigiosos de GL, Valenzuela se convirtió en un símbolo de orgullo para la comunidad hispana en los Estados Unidos, generando una 'Fernandomania'. Su influencia también trascendió el ámbito deportivo. Valenzuela fue un puente entre la cultura estadounidense y la comunidad hispana, ayudando a derribar barreras y abriendo las puertas para futuras generaciones de jugadores latinos en las Grandes Ligas.

Homenajes

Los homenajes al 'Toro' no faltaron, incluyendo los máximos honores que le hicieron Los Dodgers, quienes retiraron su número 34 y le rindieron un emotivo homenaje en el inicio de la Serie Mundial 2024 con la participación de su familia y excompañeros, además de parches conmemorativos en sus uniformes. Igualmente, colocaron el número 34 de forma permanente en la lomita del estadio para todos los partidos. Mientras que tras su fallecimiento, la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) le rindió varios homenajes, destacando principalmente el cambio de nombre de su trofeo de campeonato a 'Trofeo Fernando Valenzuela'.

A su vez, hace un par de semanas, el nombre de Fernando Valenzuela volvió a aparecer en las boletas de candidatos para entrar al Salón de la Fama del Beisbol. La nueva oportunidad coloca a Valenzuela ante un umbral que siempre pareció resistírsele: el ingreso a Cooperstown. Más allá de sus impresionantes números: 173 victorias, dos mil 74 ponches y una efectividad de 3.54 en 17 temporadas, su nueva candidatura representa el broche de oro que necesita su carrera.

