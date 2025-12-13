Águilas busca a un nuevo mediocampista; joyita de la MLS con ascendencia mexicana llegaría al América

Ciudad de México.- La directiva de las Águilas del América ya se encuentra trabajando para formar la plantilla del Clausura 2026 y volver a pelear por un nuevo título de la Liga MX y tendrían el radar puesto en una joyita estadounidense. Obed Vargas, jugador con ascendencia mexicana que milita en la MLS, podría arribar a Coapa para los siguientes certámenes del balompié mexicano.

Obed Vargas es un jugador nacido el 5 de agosto del 2005 en Anchorage, Estados Unidos; tuvo su debut en la temporada 2021 con los Sounders, con los cuales se ha mantenido y se ha adueñado de la titularidad. A lo largo de cinco temporadas y sus consecuentes playoffs, Vargas tiene 158 compromisos, anotando ocho goles y llevándose 11 asistencias en poco menos de 12 mil minutos disputados en cancha.

Pese a haber nacido en Estados Unidos, Obed Vargas dejó en claro sus intenciones de portar los colores de la Selección Mexicana y ya formó parte de dos convocatorias con Javier Aguirre. El primer llamado lo recibió en octubre del 2024 y ese mismo ciclo realizó su debut, entrando de cambio en el partido amistoso contra la Selección de Estados Unidos; también fue llamado para la fecha FIFA de noviembre del 2025, viendo actividad contra Uruguay.

De acuerdo con los reportes de ESPN, los directivos del América ya se pusieron en contacto con los representantes de Vargas para indagar sobre la situación contractual con el club de la MLS y los planes a futuro del joven jugador. Para los de Coapa, sería importante el llevar a un mediocampista para que se apodere de la titularidad ante un Jonathan Dos Santos que está próximo a finalizar su ciclo.

Desde hace varias semanas, se supo que Obed Vargas había optado por no renovar el contrato con el equipo estadounidense, pues sus intenciones iniciales eran emigrar al futbol europeo, lo que podría ser un impedimento para su arribo a la Liga MX. Así mismo, con su participación en la Copa del Mundo sub-20 vistiendo la playera 'Tricolor', el Sporting Lisboa y el Chelsea habían mostrado interés en el jugador, aunque el América ha mostrado optimismo con lo que al fichaje se refiere.

