¿Alexis Vega se pone en riesgo? El capitán del Toluca haría lo impensado para jugar contra Tigres

Ciudad de México.- Alexis Vega tuvo que ver las últimas jornadas del Apertura 2025, así como toda la Liguilla, desde un palco del Estadio Nemesio Diez, luego de presentar varias lesiones musculares que lo han marginado de las canchas. El delantero y capitán no ha podido recuperarse del todo, por lo que su participación en el partido de vuelta de la final entre Diablos del Toluca y Tigres de la UANL sigue en duda.

Vega presentó una lesión grado II en el semitendinoso del muslo izquierdo y, aunque se había asegurado que su recuperación estaría concretada para el inicio de la Liguilla, el proceso se fue complicando, lo que derivó en el despido de los fisioterapeutas del Toluca. Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos, declaró que era posible que Alexis tuviera actividad en el partido de vuelta de la final, aunque dependería de su evolución en los próximos días.

Es aquí cuando Vega estaría realizando un 'sacrificio' para apresurar su regreso a las canchas y poder ayudar a su equipo enfrentando a los Tigres de la UANL en la instancia final del Apertura 2025. Javier Rojas, reportero y colaborador de TUDN, reveló que Alexis tuvo una plática con sus compañeros en la cual reveló que estaría dispuesto a infiltrarse para poder tener actividad en tan importante partido.

Luego del problema muscular antes mencionado, el capitán del Toluca sufrió una lesión en la rodilla derecha, la misma que prolongó su estadía en la lista de inhabilitados. En caso de concretarse este procedimiento, sería la segunda infiltración para Vega en menos de tres meses, pues fue sometido al mismo tratamiento luego de presentar molestias luego de jugar contra Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, mismo que causó el problema en la articulación por tratarse de pasto sintético.

Rómpase en caso de emergencia.



Alexis Vega deberá ser infiltrado para el domingo, esa lesión que tiene provoca mucho dolor, pero es jugarse el Bicampeonato.



Llego la hora de usar a la estrella de Toluca a pesar de que lleva meses sin jugar pic.twitter.com/x3xLJJ7cNA — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) December 12, 2025

Esto, sin duda, sería algo de bastante beneficio inmediato para el Toluca, pues cabe recordar que estarán obligados a buscar la victoria en el partido de vuelta, luego de haber caído en el primer compromiso contra los Tigres de la UANL con gol de Ángel Correa. El partido en el Nemesio Diez será a las 19:00 horas del domingo 14 de diciembre, dando fin al Apertura 2025 y definiendo a un nuevo campeón en la Liga MX.

Fuente: Tribuna del Yaqui