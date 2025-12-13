Doblete de Raphina y el Barcelona vence al Osasuna, ampliando su ventaja en el liderato de LaLiga

Ciudad de México.- Un partido que en la primera mitad se complicó terminó en fiesta para los aficionados que se dieron cita en el Camp Nou con la victoria del Barcelona sobre el Osasuna en la jornada 16 de LaLiga. Un doblete de Raphinha le otorgó su séptima victoria consecutiva al cuadro culé y con ello, amplían la ventaja en el liderato del circuito español, poniendo tierra de por medio al Real Madrid, que marcha en segunda posición.

La primera mitad en la cancha del Camp Nou estuvo marcada por varias fallas en oportunidades claras por parte del Barcelona, además de las buenas intervenciones de Sergio Herrera, arquero del Osasuna. El Barcelona había logrado adelantarse en el marcador por una anotación de Ferran Torres, aunque terminó siendo anulada por un offside milimétrico en la jugada previa, causando la polémica principal del encuentro.

El Osasuna pudo resistir los embates de los locales y lograron transcurrir hasta el minuto 70 con la pizarra en cero, aunque una genialidad de Raphina terminó por romper la paridad en los cartones. El brasileño tomó el balón por fuera del área y metió un disparo potente al segundo poste, ayudado por un defensor rival que obstruyó la visibilidad de su arquero, que poco pudo hacer luego del certero tiro.

Tras el uno por cero, no se veía la oportunidad de que la ventaja se ampliara por el buen planteamiento defensivo que mantenía el Osasuna, aunque fue eso mismo lo que abrió la oportunidad para el doblete del delantero sudamericano. Jules Koundé tomó el balón filtrado en el área y lanzó un centro, el mismo que fue desviado y le cayó a Raphina, que venía cerrando al segundo poste sin marca, empujando el esférico ante una portería vacía.

Con este triunfo, el Barcelona llegó a 14 triunfos, un empate y dos derrotas luego de 17 compromisos disputados, alcanzando las 43 unidades, lo que los reafirma como el líder por al menos un par de jornadas más. El más cercano perseguidor para los dirigidos por Hansi Flick es el Real Madrid, quien tiene siete puntos menos que los líderes y se enfrentará al Alavés este domingo, 14 de diciembre, a las 14:00 horas (horario CDMX).

