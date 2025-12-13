Fernando Gorriarán 'amenaza' al Toluca previo a la final del Apertura 2025: "Vamos a partirnos la ma..."

Monterrey, Nuevo León.- Los Tigres de la UANL dieron un paso al frente y se colocaron cerca de colectar su novena estrella al vencer a los Diablos del Toluca en el primer compromiso de la final del Apertura 2025. Como parte de sus preparativos para el partido de vuelta, el conjunto regiomontano entrenó ante sus aficionados y en dicho espacio, Fernando Gorriarán aprovechó para asegurar que entregarán el máximo para lograr el título.

Más de 30 mil aficionados fueron los que abarrotaron el Estadio Universitario de la UANL para presenciar la última práctica del equipo antes de realizar el viaje a Toluca y enfrentar a los Diablos en el partido de vuelta. Los asistentes alentaron a la plantilla completa que realizó el entrenamiento inmersos en un ambiente de juego, pues en todo momento hubo cánticos y banderas como muestra de fortaleza y unidad de cara al partido más importante del semestre.

Al final de la sesión, algunos jugadores tomaron el micrófono para ofrecer unas palabras de agradecimiento a todos los aficionados que abarrotaron el 'Volcán', durante las primeras horas del sábado, 13 de diciembre. Uno de los elegidos fue Fernando Gorriarán, quien reiteró que el equipo se encuentra con la mejor mentalidad posible y aseguró que saldrán a darlo todo para conseguir el ansiado título.

Vamos a dejar el alma, sabemos la ilusión que tienen, la ilusión de nosotros, y vamos a dejar la vida, vamos a partirnos la madre para salir campeones".

Así mismo, expresó que todo el equipo espera alcanzar el campeonato para continuar enalteciendo la historia del equipo, además de darle una alegría a todos los seguidores del club regiomontano. "Lo que esta institución se merece y vamos a dejar el alma. ¡Arriba, Tigres!", cerró comentando el mediocampista argentino.

Nahuel Guzmán tomó el micrófono para refrendar lo comentado por Gorriarán, pues aseguró que todo el equipo está comprometido para entregar todo en la cancha y alcanzar un título más de la Liga MX. "Con una ilusión en la mente que nos va a condenar toda la vida y todo el tiempo. Nos falta el último escalón y prometemos dejar la vida, muchachos".

Fuente: Tribuna del Yaqui