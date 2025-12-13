Helmut Marko revela los detalles de su salida de Red Bull tras más dos décadas como asesor en la F1

Ciudad de México.- La temporada 2025 de la Fórmula 1 fue atípica para Red Bull, ya que quedó relegado a la parte media de la tabla en el Campeonato de Constructores y Max Verstappen tuvo que remontar en la segunda mitad del año para pelear el título. Este final en la hegemonía de la escudería austriaca fue uno de los principales motivos por los cuales Helmut Marko decidió dejar el puesto de asesor y salir de la F1 luego de más de dos décadas.

El 2025 fue un año de mucho golpeteo mediático para la escudería de las bebidas energéticas, pues primero se tuvo la salida de Adrian Newey, quien era el diseñador de los monoplazas más dominantes en la era moderna de la F1. A media temporada y envuelto en una supuesta salida de Max Verstappen a Mercedes, se anunciaba el despido de Christian Horner, lo que sin duda terminó por repercutir en los resultados dentro de la pista.

"Fue particularmente complicada en la mitad de temporada porque estábamos 104 puntos atrás en el GP de Países Bajos. Luego comenzamos una remontada que sin duda fue única, pero lamentablemente no funcionó en la última carrera", comentó Marko al portal ORF Sport. El de Graz apuntó que, aunque su piloto principal finalizó el año a dos puntos del líder, no le sirvió para quitarse el mal sabor de boca.

Aunque esta remontada fue única, seguía siendo una decepción muy amarga. Nos golpeó especialmente fuerte; incluso, después de la carrera, sentí que algo se había perdido".

Helmut apuntaló que la complicada decisión se dio al finalizar el Gran Premio de Abu Dhabi, en el cual se coronó Lando Norris de McLaren, aunque añadió que, aunque Verstappen hubiera logrado su quinto título, sería la ventana perfecta para dar un paso al lado. "No lo hablé con nadie, pero llamé a Oliver Mintzlaff, el directivo responsable en Red Bull, en Dubái, y le pregunté si podíamos reunirnos brevemente".

Por último, reveló que no pudo hablar del tema con Verstappen en persona, debido a que el piloto presentó un problema en su vuelo, por lo que le tuvo que dar la noticia en una llamada llena de melancolía. "Me dijo que nunca habría imaginado que podría llegar a tener tanto éxito".

