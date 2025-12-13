Kylian Mbappé se recupera pero sigue siendo duda para el Real Madrid vs Alavés de LaLiga

Ciudad de México.- El Real Madrid pudiera ver la luz en medio del mal momento en el que se encuentran, aunque no deberán cantar victoria hasta que comience su próximo compromiso de LaLiga. Kylian Mbappé completó su recuperación de manera satisfactoria, aunque sigue siendo duda para el partido contra el Alavés, informó Xabi Alonso.

El delantero francés resultó lastimado luego del accidentado partido entre el equipo blanco y el Celta de Vigo en la cancha del Santiago Bernabéu; Mbappé resultó con el pulgar roto tras un choque con un defensivo, aunque ese no fue el problema que lo alejó de las canchas. El artillero presentó molestias en la rodilla y, aunque las pruebas dieron resultados negativos, no pudo entrenar a la par del equipo al inicio de la semana.

#Deportes | Real Madrid hace el ridículo en el Santiago Bernabéu; los 'Merengues' cayeron ante el Celta de Vigo ?uD83DuDE33https://t.co/E7RNQ15Vss — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

A causa de eso, el delantero titular del conjunto merengue no tuvo acción en la jornada de la Champions League, donde el Real Madrid fue superado con facilidad por el Manchester City. Luego del partido contra los ingleses, se informó que Mbappé seguía sin trabajar a la par del grupo, por lo que su participación en el compromiso de LaLiga estaba en duda.

El estratega del Madrid confirmó que Kylian ya estaba recuperado, aunque se tomará la decisión sobre si se usará o no hasta el último momento con el fin de no apresurar su regreso y causar una nueva lesión. "Kylian está bien para jugar, lo recuperamos. Mañana decidiremos. Esa es una buena noticia, evidentemente".

uD83DuDEA8 Kylian Mbappé is back in training with the Real Madrid squad and has recovered from his knee discomfort. pic.twitter.com/8eAo3UHlHt — The Touchline | uD835uDC13 (@TouchlineX) December 13, 2025

En torno a las numerosas bajas que tendrá el equipo para la jornada 16 del circuito español, Xabi Alonso comentó que tendrán que completar la plantilla reglamentaria con jugadores del Castilla, equipo filial al Real Madrid. "Tenemos tres sancionados, eso también es parte del juego. No tenemos muchos jugadores y completamos la lista con jugadores del Castilla, que siempre cumplen".

Ante el cuestionamiento sobre su continuidad en el banquillo del Real, el técnico no quiso entrar en detalles, aunque insistió en que su relación con la directiva sigue siendo buena y en ningún momento se le ha informado sobre un probable despido. "Queremos cambiar la dinámica de resultados. Tenemos un rival exigente y eso es lo que nos jugamos mañana".

uD83CuDF99? @XabiAlonso uD83CuDF99?

uD83DuDCFA Rueda de prensa ?? RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui