LAMP: Águilas de Mexicali blanquea a Naranjeros e iguala la serie en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Águilas de Mexicali se impuso por blanqueada de 2-0 ante Naranjeros de Hermosillo para emparejar la serie disputada en el Estadio Fernando Valenzuela, en un duelo marcado por el dominio de los abridores. Wilmer Ríos y David Reyes protagonizaron un cerrado juego de pitcheo, con pocas oportunidades claras y alta tensión en cada entrada.

Hermosillo fue el primero en generar peligro. En la primera entrada, Jasson Atondo abrió con sencillo y avanzó hasta tercera con doble de Harold Ramírez; Wille Calhoun recibió pasaporte intencional para llenar las bases, pero Reyes salió del problema al inducir un doble play del recién llegado Todd Lott. En la quinta, Agustín Murillo y Ángel Ramírez ligaron sencillo y doble para colocar corredores en tercera y segunda, aunque el derecho visitante colgó el cero con dos elevados y un out más por la vía aérea.

¡Los Águilas de Mexicali Volando Alto en el Fernando Valenzuela!???uD83DuDD25uD83EuDD85#VolandoJuntos#SiempreÁguilas pic.twitter.com/6CpJsloeSW — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) December 14, 2025

Mexicali rompió el cero en la sexta. Julián León recibió pelotazo y Norberto Obeso conectó sencillo. Un rodado de Yadir Drake permitió la carrera de la quiniela tras una jugada de out forzado con error defensivo, y enseguida Phillip Evans produjo la segunda con doblete al izquierdo, suficiente respaldo para el pitcheo visitante.

Naranjeros volvió a tener opciones en la sexta y en la octava, ambas cortadas por la defensa y el relevo. Reyes trabajó seis entradas sin carrera, mientras Ríos permitió dos anotaciones en siete episodios, pero recibió poco apoyo ofensivo.

JAKE SÁNCHEZ CERCA DEL RÉCORD

El pitcher ganador fue Reyes (6-2) y Ríos (6-3) cargó con la derrota. Jake Sánchez consiguió su décimo primer salvamento de la temporada, colocándose a dos del récord histórico de la Liga Mexicana del Pacífico que pertenece a Isidro Márquez, actual coach de pitcheo de Hermosillo. La serie se definirá este domingo con Paul Campbell como abridor por Naranjeros y Gabriel Ponce por Águilas.

¡Se acerca al récord!uD83CuDF1F



Así bajaba la cortina Jake Sánchez en Hermosillo y está a dos de empatar el récord en salvamentos de la LigauD83EuDD29#LigaARCO? pic.twitter.com/qedesiNIK4 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 14, 2025

Otros resultados

Jaguares 10-4 Venados

Yaquis 7-2 Algodoneros

Fuente: Tribuna del Yaqui