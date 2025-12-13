Lionel Messi crea caos en la India; disturbios y destrozos para ver al astro argentino en el 'GOAT Tour'

Ciudad de México.- La figura de Lionel Messi mueve masas a donde quiera que llega e India no fue la excepción, donde dio inicio el 'GOAT Tour' con la visita del astro argentino y otros de sus compañeros del Inter de Miami. Miles de aficionados se dieron cita en Calcuta para observar al delantero de la 'Albiceleste', pero la mala organización causó que la 'Pulga' se retirara en pocos minutos, detonando disturbios y protestas alrededor del estadio.

El 'GOAT Tour' estaba proyectado para llevar a Messi a las ciudades más importantes de India, como lo son Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi; la primera de ellas sería la punta de lanza en el recorrido del exdelantero del Barcelona por el sur de Asia. Los preparativos para la llegada de Lionel incluyeron la construcción de una estatua que sobrepasaba los 21 metros, aunque fue lo único que pudieron observar la mayor parte de los asistentes.

This Messi statue in Kolkata, India uD83DuDD25



pic.twitter.com/J8gWdIR92r — Major League Soccer (@MLS) December 12, 2025

Messi saltó a la cancha rodeado por un fuerte dispositivo de seguridad, acompañado por Luis Suárez y Rodrigo de Paul, todos jugadores del Inter de Miami. Gran parte de los aficionados que abarrotaron el inmueble no pudieron observar con claridad al argentino, que estuvo rodeado por decenas de guardias y policías, lo que comenzó a causar el descontento de los presentes.

Tras solo 22 minutos, decenas de aficionados comenzaron a invadir el campo para conseguir una foto con Messi, aunque eso causó la evacuación de emergencia de los tres jugadores, los cuales fueron trasladados de inmediato al hotel en el que estaban hospedados. Esto terminó por detonar los disturbios, pues miles de personas comenzaron a lanzar las butacas como parte de su frustración.

Why Lionel Messi has left the Salt Lake Stadium in Kolkata India? pic.twitter.com/RLE1BaWE8M — Nation Level - Mr. Malik (@nation_levels) December 13, 2025

Los asistentes comenzaron a causar destrozos del inmobiliario para expresar su impotencia, pues las entradas se vendieron hasta en 12 mil rupias y prometían un espectáculo que incluiría una vuelta olímpica, lo cual se abortó por la invasión masiva.

Luego de un par de horas, la policía de India dio a conocer que el organizador de la visita de Lionel Messi por Calcuta había sido detenido y se le exigirá el reembolso para todos los asistentes que lo soliciten. Así mismo, Mamata Banerjee, jefa de Gobierno de Bengala Occidental, ordenó la creación de un comité para investigar la gestión del evento y encontrar a los responsables.

The first stop of Lionel Messi's "GOAT Tour" in India ended after only 22 minutes uD83DuDE33



Supporters reported difficulty seeing the Argentinian as he walked around the pitch leading to chaotic scenes. Incidents of vandalism were later reported at the stadium after his departure. pic.twitter.com/gnG6DpkhNC — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) December 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui