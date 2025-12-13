Locura total en el Gimnasio Municipal de Cajeme: Triple A tiene regreso triunfal

Ciudad Obregón, Sonora.- En un hecho sin precedentes, Triple A regresó con el pie derecho a Ciudad Obregón, pues este viernes 12 de diciembre de 2025, la caravana arropó por completo el Gimnasio Municipal Manuel Lira García con un cartel de cinco estrellas.

Poco más de mil 500 personas fueron testigos del impresionante evento que presentó una de las empresas más importantes del país. Las acciones comenzaron a las 19:00 horas, pero desde una hora antes, la fiebre del pancracio invadió al lugar, con largas filas que le daban la vuelta a toda la calle.

Lleno total en el inmueble

No defraudaron

La lucha estelar estuvo a cargo de las superestrellas de Triple A y WWE, Mr. Iguana y Psycho Clown, quienes desafiaron la rudeza de Mecha Wolf y D' Lux. Desde el inicio del combate, la afición se entregó por completo a la dupla técnica que, a pesar de recibir duro castigo por parte de sus rivales, logró reponerse y con una 'casita' del 'Psicópata del Ring' se quedó con el resultado.

En la contienda coestelar, El Niño Hamburgesa, Octagon Jr. e Hijo de Rey Misterio superaron a los 'Vipers'; Histeria, Taurus y Abismo Negro, en lo que fue una de las luchas más largas de la noche, que tuvo al referí 'Cacahuate' como protagonista al no percatarse de dos fouls.

Mientras que, en la batalla especial, Valentino, fiel a su costumbre, se robó los reflectores de cientos de damas e, inclusive, antes de comenzar las acciones, complació a algunas de sus fanáticas con su característico baile. La estrella de Triple A este viernes salió con la mano en alto, ya que con Destiny como equipo, lograron derrotar a Cínico y el 'Hijo de la Leyenda Sonorense' Willy Cortez.

A su vez, en una de las luchas más esperadas de la noche, la 'Reina del Escándalo', 'La Tóxica Mayor', la Hiedra no solo se robó los corazones de los cajemenses, sino que superó a Keyra y Lady Shani, gracias a una intervención del 'Cacahuate'.

La Hiedra celebrando la victoria

Por otra parte, destacados talentos de la región como Tigre de Bengala, Príncipe Azgard, Kashorro Cortez, Rey Sombra, Rey Sombra Jr., también formaron parte de la velada que fue un éxito total en el Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón.

Al final, el promotor Nacho de la O comentó que no esperaba la gran respuesta del público cajemense y dijo sentirse orgulloso de encabezar la gira que arropó por completo esta arena. Además, Nacho informó que debido al éxito obtenido, la Triple A regresará a Ciudad Obregón el próximo 6 de marzo del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui