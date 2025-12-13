Mets encuentran al remplazo de Pete Alonso; Jorge Polanco firma con New York por dos temporadas

Ciudad de México.- Luego de sufrir la baja de dos de sus elementos más importantes en las últimas temporadas, los New York Mets anunciaron la que probablemente será su firma más importante durante el receso de la MLB. La novena neoyorquina habría concretado la firma de Jorge Polanco en un acuerdo por dos años y 40 millones de dólares, siendo su apuesta para cubrir la primera almohadilla.

Durante los MLB 2025 winter meetings, los Mets fue el equipo más sonado por las bajas que sufrieron; primero se dio a conocer que el cerrador, Edwin Díaz, había llegado a un acuerdo por tres temporadas con Los Angeles Dodgers. El segundo golpe se asestó a la jornada siguiente, cuando se reveló que Pete Alonso, que se pronosticaba para ser el jugador franquicia en Queens, jugaría para los Baltimore Orioles.

#Deportes | Los Angeles Dodgers dan golpe en la mesa y firman a Edwin Díaz, cerrador All Star ?https://t.co/xpTOcyJIG5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 9, 2025

ESPN reveló que el contrato aún está próximo por firmarse, pues están pendientes los resultados de los exámenes médicos y físicos; también se informó que el acuerdo no incluirá cláusula de rescisión, ni de pagos diferidos. Polanco se encontraba en la agencia libre tras haber ejercido su opción de jugador tras dos temporadas defendiendo los colores de los Seattle Mariners, aunque su segundo año fue el más sobresaliente.

El ambidiestro de 32 años tuvo su mejor campaña ofensiva en el 2025, dejando un promedio de bateo de .265 con 152 indiscutibles, incluyendo 26 cuadrangulares y 78 carreras producidas. Su mayor aporte a los 'Marineros' fue en la postemporada, cuando tuvo jornada de dos vuelacercas contra los lanzamientos de Tarik Skubal en la victoria del Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Así mismo, conectó el imparable decisivo para la victoria de Seattle en el juego 5, enviando a su novena a la Serie Campeonato del 'Circuito Joven' de la MLB.

Top Plays of 2025: No. 48



Jorge Polanco walks it off in the 15th inning to send the @Mariners to the ALCS! pic.twitter.com/B8qs6lhDoV — MLB (@MLB) November 26, 2025

Se prevé que el de San Pedro de Macorís, República Dominicana, se desempeñe en mayor parte como primera base, además de ser bateador designado de manera ocasional y la versatilidad que tiene para cubrir diferentes posiciones dentro del cuadro. Polanco no tiene ningún juego cubriendo la primera almohadilla, ya que comenzó su carrera como campo corto y luego pasó a la segunda base.

Mets, INF Jorge Polanco agree to 2-year deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/NqZmtlMl1H — MLB (@MLB) December 13, 2025

