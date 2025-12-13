¡OFICIAL! Isaac del Toro correrá el Tour de Francia 2026; CALENDARIO del ciclista mexicano

París, Francia.- El ciclismo mexicano tendrá presencia en el escenario más importante del mundo en 2026. Este sábado se confirmó que Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, y uno de los talentos más sólidos del pelotón internacional, competirá en el Tour de Francia como parte del UAE Team Emirates, escuadra en la que se ha consolidado tras una temporada histórica.

Luego de finalizar segundo en el Giro de Italia 2025 y portar la maglia rosa durante 11 etapas, el ciclista de solo 22 años enfocará su preparación y calendario competitivo en la ronda francesa, dejando fuera a la competencia italiana como su principal objetivo del próximo año, de acuerdo con lo expuesto este sábado 13 de diciembre.

#Deportes | Campeón absoluto: Isaac del Toro 'embiste' en México; arrasa en el Campeonato Nacional de Ruta uD83DuDEB2https://t.co/5enH1Z4IJE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

El Tour de Francia, el gran reto de Isaac del Toro en 2026

El UAE Team Emirates confirmó que el Tour de Francia será la carrera central de Isaac del Toro en 2026. En la llamada Grande Boucle, el mexicano asumirá el rol de gregario de lujo del esloveno Tadej Pogacar, uno de los ciclistas más dominantes de la actualidad.

Para Del Toro, esta participación representa el cumplimiento de un objetivo que se planteó desde niño y una oportunidad clave para seguir creciendo dentro del ciclismo de alto rendimiento, en una de las pruebas más exigentes y mediáticas del calendario internacional.

Un calendario internacional de alto nivel antes del Tour

Antes de su debut en el Tour de Francia, Isaac del Toro afrontará una exigente agenda de competencias que lo llevarán por distintos países de Europa y Medio Oriente. Su temporada iniciará con el Tour de Emiratos Árabes Unidos, seguido de clásicas y vueltas de prestigio como la Strade Bianche, Milán–San Remo y Tirreno-Adriático en Italia.

Calendario de Isaac del Toro para 2026. Foto: Twitter

También está confirmada su participación en la Vuelta al País Vasco y en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, carrera clave en la preparación previa al Tour de Francia, donde tradicionalmente se afinan los favoritos a la ronda gala.

Aunque en el Tour de Francia su función principal será respaldar a Pogacar, Del Toro alternará ese rol con el de líder del equipo en otras competencias del calendario. Esta dualidad refleja la confianza que el UAE Team Emirates ha depositado en el ciclista mexicano, quien continúa mostrando una evolución constante.

El propio Del Toro ha reconocido que competir junto a Pogacar le permite aprender diariamente y entender mejor las exigencias de las grandes vueltas, con la mira puesta en aspirar algún día a la victoria general.

Ahora, México ya sabe qué días debe estar atento a los movimientos de este joven talento que ha puesto en alto el nombre del país. ¿Seguirás su competencia? ¡Aquí en TRIBUNA te actualizaremos cualquier novedad!

Fuente: Tribuna del Yaqui