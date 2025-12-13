Pumas con nuevo refuerzo para el Clausura 2026; multicampeón con Flamengo llega a la Liga MX

Ciudad de México.- Luego de su estrepitosa eliminación en la primera ronda del play-in del Apertura 2025, los Pumas UNAM han comenzado con una restructuración y estarían cerca de oficializar la llegada de un delantero brasileño de cara al Clausura 2026. Los universitarios habrían llegado a un acuerdo con Juninho Vieira, ariete que milita con el Flamengo y cuenta con una amplia experiencia en el futbol internacional.

Los reportes iniciales provinieron de ESPN, los cuales aseguran que el jugador de 29 años ya tiene un acuerdo con el equipo mexicano y, luego del periodo vacacional, arribará a la CDMX para realizar las pruebas médicas y firmar el contrato. Así mismo, se aseguró que el acuerdo será por al menos tres años y ascenderá a los 5 millones de euros, uno de los fichajes más caros para la institución universitaria.

uD83DuDCF2 César Luis Merlo: uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8 uD83CuDDE7uD83CuDDF7PUMAS TIENE DELANTERO: Acuerdo de palabra por Juninho, campeón de la Libertadores con Flamengo. La transferencia se cerró en 5 millones de dólares.



¿Qué les parece? pic.twitter.com/jreeMCgkh5 — Pumas En La Piel (@PumasELP) December 13, 2025

El precio de dicha transferencia es el mismo que el Flamengo pagó a inicios del 2025 por el delantero al Qarabag de Azerbaiyán, donde era la estrella del equipo. En el 2025, Juninho participó en 32 compromisos oficiales dentro de las diferentes competencias para el equipo carioca, anotando cuatro tantos en 576 minutos en cancha.

En su corta estadía con el Flamengo, Vieira logró diversos galardones, entre los que destacan el campeonato de la Challenger Cup, el campeonato de Brasil y la Supercopa de Brasil, así como el título de la Copa Libertadores. Además, fue partícipe del partido contra el Cruz Azul, el cual terminaron ganando y quedándose con la Copa del Derby de las Américas.

Es por eso que el delantero, junto con el equipo brasileño, se encuentra en Qatar, completando su participación en la Copa Intercontinental, y se tendrá que esperar a su regreso para continuar con el proceso oficial para su llegada a la Liga MX.

¡ESTARÍA CERCA DE CU! uD83DuDD25uD83DuDC40



Pumas estaría cerca de cerrar el fichaje del atacante brasileño Juninho, procedente del Flamengo. La posición de delantero sería una de las principales necesidades para Efraín Juárez tras la lesión de José Juan Macías



uD83DuDDDE Según reporta ESPN el equipo… pic.twitter.com/17jjujTtx3 — MedioTiempo (@mediotiempo) December 13, 2025

A la par de Juninho, los Pumas estarían cerca de firmar a otro delantero extranjero, pues cuentan con las dos plazas libres, luego de que Aaron Ramsey y Piero Quispe salieran del equipo. Los universitarios han mantenido conversaciones con Diber Cambindo, que al momento milita con el Necaxa, aunque el acuerdo no se ha terminado de concretar.

#Deportes | Aaron Ramsey habría abandonado Pumas; problemas personales y lesiones lo alejan de la Liga MX ?uD83DuDC40https://t.co/0ib1P8GNRH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui