Real Madrid vs Alavés; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 16 de LaLiga en México

Ciudad de México.- El Real Madrid llega a la jornada 16 de LaLiga sumergido en una actualidad complicada, alcanzando una racha de resultados adversos que lo han relegado a la segunda posición y perdiendo terreno con respecto al líder. Con el puesto de Xabi Alonso en juego, el conjunto blanco se medirá contra el Alavés, obligado a la victoria contundente para recuperar la confianza de los aficionados.

Actualmente, el Real Madrid es el segundo peldaño de la tabla con 11 triunfos, tres empates y dos derrotas, alcanzando las 36 unidades, siete por detrás del Barcelona, quien ya tuvo su compromiso de la jornada, venciendo al Osasuna. En los últimos cinco compromisos, el Real Madrid solo cuenta con un ganado, por tres empates y el descalabro sufrido ante el Celta de Vigo con marcador de dos tantos por cero.

La mala racha del Real Madrid no se limita al circuito español, ya que también perdieron terreno en la clasificación de la Champions League al ser vencidos por el Manchester City. En dicha competencia, el cuadro español se encuentra en la séptima posición y una derrota más en la próxima jornada los estaría sacando de los puestos de clasificación directa, teniendo que disputar el repechaje.

Por contraparte, el Alavés se lleva el puesto 11 de la tabla, luego de lograr tan solo cinco triunfos, por tres empates y siete descalabros; sus últimos cinco partidos son mejores que los del Madrid, ya que cuentan con un par de victorias. En la jornada anterior de LaLiga, los 'babazorros' vencieron por la mínima a la Real Sociedad con una única anotación a cargo de Lucas Boyé.

Horarios del Real Madrid vs. Alavés

Estadio: Estadio de Mendizorroza, Vitoria, España

Fecha: Domingo, 14 de diciembre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports/Izzi

Un Real Madrid de por sí golpeado tendría que afrontar la jornada 16 sin su estrella, pues Kylian Mbappé se había perdido los entrenamientos de la semana y el partido de la Champions League por un problema muscular, el cual parece haberse solucionado. Pese a eso, Xabi Alonso comentó que aún no sabe si será titular o entrará de cambio, además de que completarán la plantilla con jugadores del Castilla por las numerosas bajas.

