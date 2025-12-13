Relevista sonorense que brilla en la LAMP firma contrato con los New York Mets

New York, Estados Unidos.- Si hay un lanzador que ha tenido una temporada sobresaliente en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) con los Cañeros de Los Mochis, es Daniel Duarte, quien al parecer tendrá la oportunidad de volver a tener actividad en el mejor beisbol del mundo: la MLB.

El sonorense firmó contrato de Ligas Menores con los New York Mets, pero tendrá la oportunidad de sudar los colores en el Big League Camp, donde intentará convencer al manager Carlos Mendoza para ganarse un lugar en el primer equipo de la organización.

The Mets have signed right-hander Daniel Duarte to a minor league contract.



The 29-year-old has a 3.99 ERA in 36 big league innings as a reliever.



He has thrown 18 2/3 scoreless innings in Mexican Winter Ball coming off UCL revision surgery.



Via @mikemayer22 pic.twitter.com/Np9WLDGu86 — Mets Batflip (@metsbatflip1) December 13, 2025

Duarte no es ningún improvisado; al contrario, ya sabe lo que es subir al montículo en las Grandes Ligas. El de Hutabampo hizo su estreno en el Big Show el 8 de abril del 2022 con los Cincinnati Reds ante los Atlanta Braves; en esa ocasión Duarte ponchó a Ozzie Albies y Marcell Ozuna. Pasó dos temporadas con dicha organización de la Liga Nacional y en 2024 pasó a los Minnesota Twins, con quienes solamente tuvo dos compromisos; posteriormente fue liberado.

En 25 compromisos en la MLB, el mexicano ostenta una marca de cuatro victorias, sin derrota, una efectividad de 3.99, un rescate, además de 28 'chocolates'. Estos números y el gran momento que vive en la LAMP llamaron la atención de los New York Mets para hacerle una invitación al Spring Training.

Intratable en el invierno

Actualmente, el sonorense es uno de los mejores relevistas del beisbol invernal de México, ya que en 20 salidas que ha tenido con los Cañeros de Los Mochis mantiene una marca de una victoria y una derrota, con 15 ponches, cuatro rescates y una increíble efectividad de 0.00.

DUARTE FIRMÓ CON LOS METS



El relevista sonorense Daniel Duarte firmó contrato de ligas menores con invitación al spring training de los Mets de Nueva York.



Tras recuperarse de una operación de codo que lo hizo perder prácticamente todo el 2024 y el verano de este año, Duarte… pic.twitter.com/Bj8m86k9AJ — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) December 13, 2025

A su vez, Daniel Duarte viene de ser nombrado el Relevista de la Semana de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), distinción que obtuvo al apuntarse tres salvamentos en tres oportunidades, en cuatro capítulos de trabajo, donde ponchó a cuatro cañoneros.

Igualmente, el de Hutabampo, con el nivel mostrado en la lomita de los disparos, levanta la mano para ser considerado por Benjamín Gil y formar parte del roster que representará a México en el Clásico Mundial de Beisbol que comenzará el próximo marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui