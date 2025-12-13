Saúl Álvarez trabaja en su recuperación; 'Canelo' tendría fecha para su regreso a los encordados

Ciudad de México.- Saúl Álvarez perdió sus cinturones que lo acreditaban como el campeón absoluto en la categoría de los supermedianos ante Terrence Crawford, quien salió vencedor por decisión unánime. Luego del doloroso descalabro, el 'Canelo' tuvo que ser operado, por lo que sus planes dentro del deporte profesional se habían comprometido, aunque ya se tiene la fecha estimada en la que el tapatío regresará a los encordados.

Luego de lo que fue apenas su tercer descalabro en dos décadas de carrera, Álvarez Barragán tuvo que visitar el quirófano para solventar un problema de articulación. El proceso quirúrgico fue para limpiar su codo y aliviar problemas que había presentado desde hace varios años y que mermaron el rendimiento en sus compromisos recientes; ante esto, se pensaba que el retiro sería tomado en cuenta por el mexicano, rumor que quedó descartado.

'Canelo' ya trabaja en su recuperación

Luego de que la operación se completara con éxito, Saúl Álvarez guardó reposo por varias semanas, aunque ya retomó los entrenamientos, confirmó Eddy Reynoso, entrenador del púgil mexicano. El líder del 'Canelo Team' adelantó que, si todo marcha conforme a lo planeado, estaría concretando su regreso a los encordados en septiembre del 2026.

Pues ahorita mira, Saúl anda descansando, tuvimos una operación del codo izquierdo, salió bien, ya empezó a entrenar; en mayo vamos a descansar y vamos a retomar en septiembre".

Así mismo, Reynoso comentó que buscarán que su primera pelea después de la operación sea contra Terrence Crawford, pues la prioridad para el 'Canelo' es recuperar los cinturones de las 168 libras, los cuales le fueron arrebatados el 13 de septiembre pasado. "Sí es lo que quiere él, tener la revancha con Crawford; vamos a ver si se puede hacer en septiembre y es el objetivo, buscar la revancha, sacarnos la espina".

Cabe señalar que, por el contrato vigente que se mantiene con Turki Al-Alshikh, Saúl Álvarez tendría que tener al menos dos combates profesionales más antes de 'colgar los guantes'. En estos meses han surgido varios boxeadores que han levantado la mano para enfrentarse contra el mexicano, entre los que destacan Hamzah Sheeraz, Christian Mbilli y David Benavídez.

