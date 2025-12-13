VIDEO: John Cena pierde su último baile en la WWE; Gunther arruina el retiro del 'Marine'

Washington, Estados Unidos.- El momento llegó. Este sábado 13 de diciembre, uno de los rostros más representativos del wrestling de los últimos 20 años, John Cena, tuvo su última lucha como profesional. El resultado no fue el esperado para los fanáticos, ya que Gunther ganó la contienda por sumisión. Con esto, 'El General' arruinó el adiós del que en su momento fue la cara más importante de la empresa líder de la lucha libre, la WWE.

Tal y como se esperaba, el choque fue lento, pero de mucho poder, con Cena midiéndose de tú a tú contra el excampeón de los pesados. Inclusive durante los poco más de 15 minutos que duró el cruce, el estadounidense estuvo muy cerca de salir con la mano en alto.

The Last Time Is Now. @JohnCena has arrived for his final match. pic.twitter.com/upjaJEyGae — WWE (@WWE) December 14, 2025

Cuatro 'Ajustes de Actitud' son los que hizo Cena esta noche, pero Gunther demostró su resistencia y no dejó que el referí llegara al conteo de tres. Además, 'El Campeón' hizo vibrar al público con su tradicional movimiento 'No me puedes ver', el cual también aplicó en más de una ocasión.

Al final, 'El General' sacó su mejor herramienta, el 'Rear Naked Choke', para así hacer rendir a la leyenda y silenciar por completo a la afición que se dio cita al Capitol One Arena de Washington, que esperaba ver a su ídolo retirarse con una contundente victoria ante uno de los mejores luchadores con los que cuenta HHH actualmente.

Aunque el resultado no fue el esperado para el protagonista, se despidió de la arena con una sonrisa, ya que fue ovacionado por las personas y todas las estrellas de la WWE llegaron al ring para despedir a Cena. Además, CM Punk y Cody Rhodes, actuales monarcas de la empresa, en un gesto de admiración, le entregaron los cintos al también actor.

Cabe destacar que Cena se va como uno de los más grandes luchadores que ha tenido la empresa de Estados Unidos. En sus más de dos décadas de carrera, John ganó todos los cinturones de la compañía, donde destacan 17 campeonatos mundiales. También fue cinco veces monarca de Estados Unidos y dos veces ganador del Royal Rumble.

