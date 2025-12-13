Yaquis de Obregón despierta y empareja la serie en casa ante Algodoneros Guasave

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el hombre de confianza en la rotación de abridores, Odrisamer Despaigne, y un bateo oportuno, los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 7-2 a los Algodoneros de Guasave en casa este sábado 13 de diciembre.

Además de la estelar actuación del cubano en la lomita de los disparos, la ofensiva de la Tribu se encendió al conectar 11 imparables, de los cuales tres fueron jonrón. Con esta victoria, la Tribu pone su marca en ocho victorias y nueve derrotas, posicionados en la mitad de la tabla en la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

HOY GANARON LOS YAQUIS

Todo les salió

Los Yaquis se fueron al frente desde la segunda entrada, con un 'Back to Back' ante los servicios del exjugador de Cajeme Saúl Vázquez. Primero Roberto Valenzuela la mandó a volar por todo el jardín derecho, mientras que al siguiente turno Víctor Mendoza mandaría la pelota a la misma dirección para poner el 2-0.

En la tercera, los locales harían otra gracias a un imparable productor de Roberto Valenzuela. Mientras que en la cuarta, Santiago Chávez aumentaría la ventaja 4-0 con un hit remolcador. La respuesta de Algodoneros llegó en la quinta; Drew Avans sería el único que castigaría a Odrisamer con un doblete que mandó a Jorge Flores a tierra prometida.

La Tribu no cedería terreno, ya que en ese mismo inning, pero en su parte baja, Sebastián Elizalde conectaría su quinto cuadrangular de la campaña con Gaitán en las almohadillas. Mientras que en la séptima 'El Tito' cerraría la cuenta de Yaquis con otro hit productor. Sin Odrisamer en la lomita, Algodoneros haría su última anotación contra los lanzamientos de Manuel Chávez.

Tito Valenzuela y Víctor Mendoza pegan cuadrangular en la misma entrada y ponen al frente a la Tribu

La victoria fue para Despaigne, que trabajó siete entradas completas, de solamente una carrera, seis imparables y cinco ponches. El descalabro cargó para Saúl Vázquez, que solamente vio actividad en tres capítulos, tras recibir cuatro carreras y seis imparables.

Este domingo, Yaquis de Obregón intentará romper su sequía y ganar nuevamente una serie, ya que las últimas tres han sido negativas para el conjunto de Gabe Álvarez. Brandon Brennan abrirá por los locales, mientras que Jorge Pérez hará lo propio por los visitantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui