Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en el segundo de la serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la urgencia y necesidad de reencontrarse con el triunfo lo antes posible, Yaquis de Obregón buscará emparejar la serie en el segundo compromiso contra Algodoneros de Guasave. Todo parecía indicar que la novena cajemense se llevaría la victoria, el triunfo en el primer encuentro dentro del Estadio Yaquis, aunque un despertar tardío por parte de la visita les sacó el resultado en las entradas finales.

Fernando Sánchez fue el abridor por parte de 'La Tribu', ya que lanzó por espacio de cinco entradas y dos tercios con solo dos imparables permitidos, aunque la decisión terminó cayendo en los brazos relevistas. Nick Gardewine y Samuel Zazueta permitieron el empate en el marcador y la derrota terminó siendo para Efraín Contreras, quien lanzó la novena entrada, permitiendo la carrera que fue la diferencia en la pizarra.

Yaquis fueron los primeros en anotar y llegaron a tener cuatro carreras de diferencia antes de la remontada; la primera carrera cayó por un wild pitch de Jacob Nix en el segundo capítulo, permitiendo que Víctor Mendoza se descolgara desde la tercera. El quinto capítulo trajo otras tres para 'La Tribu': Con corredor en primera, Kevin Villavicencio y Taiki Sekine conectaron dos triples de manera consecutiva y Allen Córdoba puso el cuatro por cero con elevado de sacrificio.

Los Algodoneros se acercaron en la pizarra con dos anotaciones en la octava, luego de una línea que se le coló a Allen Córdoba y luego, el empate llegó en la octava con un cuadrangular de dos carreras por parte de Orlando Piña. Con la pizarra igualada a cuatro por bando y a nada de aspirar a las entradas extras, Levi Jordan conectó el segundo vuelacercas para los visitantes, poniendo el cinco por cuatro definitivo.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Algodoneros de Guasave

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Sábado, 13 de diciembre

Horario: 19:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

Para el segundo compromiso en tierras sonorenses, Yaquis de Obregón tendrá como abridor a Odrisamer Despaigne, que buscará su sexta victoria de la temporada, las cuales se contrarrestan con solo dos descalabros y 3.10 de ERA. Algodoneros enviará a la loma a Saúl Vázquez, exlanzador de 'La Tribu', que ahora está regresando al rol de abridor.

