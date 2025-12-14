Atlas busca recibir a una selección en la Copa del Mundo 2026; Colombia y Corea del Sur visitan al club

Guadalajara, Jalisco.- La 'Perla Tapatía', junto con el Estadio Akron, son uno de los tres destinos dentro del territorio mexicano que recibirán partidos oficiales y todo el furor de la Copa del Mundo 2026. Con el calendario para la fase de grupos ya definido, los diferentes combinados buscarán las instalaciones en las que van a entrenar para la justa y el Atlas pudiera ser sede para una de ellas, pues Colombia y Corea del Sur visitaron sus instalaciones.

La Academia del Atlas es ampliamente conocida dentro del balompié mexicano por la calidad en sus instalaciones, teniendo una de las mejores canteras de la Liga MX. Mediante un comunicado a través de las redes sociales del equipo, se dio a conocer que las delegaciones de ambas selecciones estaban de visita por México y visitaron la Academia AGA en búsqueda de determinar cuál será su sede mientras participen en el Mundial 2026.

Los 'Zorros' destacaron las buenas impresiones que demostraron los directivos de ambos combinados luego de la extensa evaluación realizada a las instalaciones, señalando que son aptas para recibir eventos de tal magnitud por la funcionalidad y distribución del espacio.

Al término de la visita, expresaron comentarios muy positivos sobre la funcionalidad, distribución y estética del espacio, destacando su capacidad para atender las exigencias de una selección nacional en un contexto mundialista".

Las delegaciones de Colombia y Corea del Sur visitaron las instalaciones de Academia AGA. Esto con miras al Mundial 2026 ??uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Más información ?? https://t.co/k1iBpmxoi1 pic.twitter.com/cZw7fT2cJq — Atlas FC (@AtlasFC) December 13, 2025

Para la Selección de Corea del Sur, Guadalajara, Jalisco, se perfila como la mejor opción para establecer su campamento, ya que dos de sus tres compromisos en la fase de grupos se realizarán en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron). Su tercer partido dentro del Grupo A se realizará en Monterrey y, por la ubicación geográfica, el viaje en avión es aproximadamente de una hora.

Si bien para Colombia no es el punto más céntrico de entre sus diferentes sedes, las instalaciones del Atlas representan una alternativa interesante para elegir como sede. Los sudamericanos comenzarán jugando en la Ciudad de México; el 23 de junio tendrán actividad en el Estadio Guadalajara y su tercer compromiso será en Miami, Estados Unidos, con un trayecto aéreo de tres horas.

#Deportes | Copa del Mundo 2026: Fechas y horarios para los partidos de la Selección Mexicana en la fase de grupos ?? ?https://t.co/ZWqwT3lF2L — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 7, 2025

Así mismo, el club informó que ninguna de las delegaciones ha realizado la petición formal, por lo que en los próximos meses seguirán recibiendo a distintos seleccionados que pudieran establecer su campamento dentro de la academia.

#Deportes | ¿Cristiano Ronaldo en Torreón? Portugal analizan usar el TSM como base para la Copa del Mundo 2026 ?uD83CuDFC6https://t.co/HCrkguNcFk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui