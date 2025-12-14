Brandon Brennan y Sebastián Elizalde guían a los Yaquis a la victoria ante los Algodoneros

Ciudad Obregón, Sonora.- Brandon Brennan tuvo su mejor actuación monticular en lo que va de la temporada, Sebastián Elizalde se fue de 3-2, con un jonrón incluido y dos carreras remolcadas, y los Yaquis de Obregón derrotaron este domingo por 4-0 a los Algodoneros de Guasave, para quedarse con la serie.

Con este resultado, la escuadra sonorense le puso fin a una seguidilla de tres series perdidas, y en cambio sumó apenas su segunda serie ganada de esta segunda vuelta de la temporada 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Brennan brilló sobre la lomita

Brennan (3-1) se mantuvo por siete entradas completas, en las que únicamente admitió cuatro hits, con seis ponches y tres bases por bolas. Nick Gardewine y Efraín Contreras se hicieron cargo del resto. Jorge Pérez (0-1) fue el derrotado, después de recibir cuatro imparables y par de anotaciones en 4.2 episodios, con cinco bases por bolas y dos 'chocolates'.

El que pega una...

La Tribu sonorense tomó la delantera en el marcador en el fondo del mismo primer episodio, cuando el encendido Sebastián Elizalde se voló la barda por segunda noche consecutiva, un cañonazo de línea por el prado derecho, su sexto de la temporada.

Y fue el mismo 'Tano' quien aumentó la ventaja para los Yaquis en el tercer capítulo, donde Kevin Villavicencio recibió pasaporte gratis, avanzó a segunda con sacrificio de Allen Córdoba y después anotó con doblete de Elizalde por la línea de primera.

En la sexta entrada, Obregón amplió la distancia con otro par de anotaciones. Juan Carlos Gamboa dio la voz de ataque con doblete por prado derecho; Villavicencio recibió pasaporte con dos fuera y Córdoba respondió con batazo de dos estaciones al prado derecho, para el 4-0.

Para el lunes habrá descanso general en la liga, reanudándose las acciones el martes, cuando los Yaquis viajen a la frontera para medirse ante los Águilas de Mexicali; mientras que los Algodoneros regresan al Kuroda Park para recibir a los Cañeros de Los Mochis.

Fuente: Tribuna del Yaqui