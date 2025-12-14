Chivas se sigue reforzando para el Clausura 2026; Guadalajara renueva a joven delantero por tres años

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara han sido uno de los equipos con más movimientos desde que se consumó su eliminación del Apertura 2025, anunciando bajas importantes, así como un par de refuerzos de cara al Clausura 2026. De acuerdo con diversos reportes, la directiva tapatía habría renovado el contrato de Ricardo Marín, delantero que estuvo en calidad de préstamo con el Puebla.

El primer movimiento importante dentro del 'Rebaño Sagrado' fue la renovación de Armando González, delantero y flamante campeón de goleo del Apertura 2025, a la par de dos elementos más. A los pocos días, se oficializaba la salida de Javier Hernández, cerrando el segundo ciclo del 'Chicharito' en la institución de Verde Valle y, apenas en las primeras horas del 13 de diciembre, se contó con el arribo de Brian Gutiérrez, procedente de la MLS.

Tras no encontrarle cabida dentro de Chivas, Ricardo Marín fue cedido al Puebla desde inicios del 2025 y con 'La Franja', se terminó convirtiendo en una de las mejores piezas. El nacido en la Ciudad de México participó por 32 compromisos con los 'Camoteros', marcando en nueve ocasiones, además de tener tres asistencias en más de 2 mil 150 minutos.

El encargado de adelantar la información sobre su extensión de contrato fue el periodista César Luis Merlo, quien se especializa en fichajes; el reportero apuntó que el delantero estará en Chivas hasta junio del 2029, ya que el acuerdo inicial caducaba a mediados del 2026. Así mismo, comentó que su rendimiento dentro del Puebla terminó por gustar a Gabriel Milito y ahora lo tiene considerado para formar parte del grupo para el Clausura 2026.

Se espera que Marín esté reportando a las instalaciones de Verde Valle durante el lunes, 15 de diciembre, para iniciar la pretemporada de Chivas, de cara al inicio del siguiente certamen del balompié mexicano. A la par de Ricardo, se contará con la presencia de Brian Gutiérrez, reciente firma que llega del futbol estadounidense.

La última sorpresa podría ser la incorporación de Ángel Sepúlveda, que está en medio de diversos rumores que lo ponen fuera del Cruz Azul. En caso de concretarse, Chivas tendría una de las mejores delanteras de México, reuniendo a Sepúlveda, que anotó 21 goles en 2025, complementado por los 16 de la 'Hormiga'.

Fuente: Tribuna del Yaqui