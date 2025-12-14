Erling Haaland comanda al Manchester City en la victoria sobre el Crystal Palace en la Premier League

Ciudad de México.- El noruego Erling Haaland comandó la ofensiva del Manchester City para imponerse contra el Crystal Palace con marcador de tres goles por cero en la decimosexta jornada de la Premier League 2025-2026. Este resultado fue de vital importancia para los Citizens, pues volvieron a recortar puntos con respecto al Arsenal, que al momento marcha en la primera posición del certamen inglés.

Aunque el marcador indica que el encuentro fue de compromiso para el Manchester, la mayor parte de la primera mitad fue disputada en la parte media del campo, sin llegar a tener demasiada claridad en las oportunidades, y un error defensivo por los locales permitió el primer tanto de la jornada. Chris Richards falló en la marca, dejando a Haaland rematar en solitario y de cabeza, ponía el uno por cero en el minuto 40.

He is inevitable uD83EuDD16 pic.twitter.com/aSUwa14MPP — Manchester City (@ManCity) December 14, 2025

En el inicio de la segunda mitad, las cosas se volvieron a complicar para los visitantes, pues el Crystal Palace comenzó a generar diversas oportunidades para marcar, aunque Gianluigi Donnarumma logró mantener su portería sin novedades. Poco a poco, el Manchester fue tomando posesión de la pelota y, tras un contragolpe, lograban ampliar la ventaja en el marcador.

Al 70', Rayan Cherki construyó una jugada rompiendo la línea a pura velocidad y, tras quitarse a un par de elementos de las 'Águilas', le cedió el balón a Phil Foden, que con un zurdazo preciso la puso en el ángulo, convirtió el dos por cero. El tanto decisivo llegó desde la vía penal, cobrado por Haaland; Savinho entró al área y fue derribado por Dean Henderson, causando la pena máxima que fue cobrada de manera efectiva por el 'Androide'.

uD83DuDD35 @ManCity are back within two points of Premier League leaders Arsenal uD83DuDCC8 pic.twitter.com/fSZvrSKecU — Premier League (@premierleague) December 14, 2025

Luego de 16 jornadas, el liderato de la Premier League es para el Arsenal, que cuenta con 11 victorias, tres empates y un par de derrotas, lo que le basta para aventajar por dos unidades al Manchester City, que cuenta con 34 puntos por 36 del líder. Con una combinación de resultados en la siguiente jornada, el Aston Villa pudiera sumarse a la ecuación, pues solo se encuentra a tres unidades de diferencia con respecto al líder.

It remains tight at the top of the table uD83EuDD0F@ManCity and @AVFCOfficial both picked up wins today to keep the pace with @Arsenal uD83DuDCAB pic.twitter.com/R2AT3J6BAf — Premier League (@premierleague) December 14, 2025

En la liga, el siguiente partido para el Manchester es el sábado, 20 de diciembre, cuando enfrente al West Ham, y ese mismo día, el Arsenal se medirá contra el Everton.

Fuente: Tribuna del Yaqui