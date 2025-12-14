¿Fin de la dinastía? Patrick Mahomes y los Chiefs son eliminados de los playoffs

Kansas City, Estados Unidos.- Cuando inició la campaña, nadie se hubiera imaginado o siquiera pensado que, a falta de tres encuentros, los campeones defensores de la AFC, los Kansas City Chiefs, estuvieran sin posibilidades de avanzar a los playoffs de la NFL por primera vez desde 2014.

Eso precisamente fue lo que sucedió este domingo, cuando los Chiefs cayeron por 16-13 ante Los Angeles Chargers, derrota que, sumada a triunfos de los Jaguars, Texans y Bills, tiene a Kansas City oficialmente eliminado antes de Navidad, y no solo eso, sino que también sufrieron la baja del mariscal de campo estrella del equipo, Patrick Mahomes.

Mahomes, se lesionó la rodilla izquierda mientras intentaba mantener vivas las esperanzas de postemporada de su equipo en los últimos segundos de esta derrota, y el entrenador de Kansas City, Andy Reid, reconoció después que "no pintaba bien".

uD835uDDD5uD835uDDE5uD835uDDD8uD835uDDD4uD835uDDDEuD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDDA: Patrick Mahomes is down on the field and grabbing his left knee.



Looked like an ACL for Mahomes.



This looked really bad. Prayers uD83DuDE4Fpic.twitter.com/rO43jdzb3V — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) December 14, 2025

Con menos de dos minutos por jugar, los Chiefs acababan de cruzar el centro del campo cuando Mahomes corrió hacia la banda de Kansas City e intentó deshacerse del balón. Fue derribado por el liniero defensivo de los Chargers, Da'Shawn Hand, y el dos veces MVP le agarró inmediatamente la rodilla izquierda mientras los entrenadores se acercaban a él.

Mahomes fue ayudado a salir del campo e ir a la carpa médica, pero solo se quedó allí unos momentos. Pronto salió con miembros del personal a ambos lados, cojeando hacia el vestuario con una toalla blanca sobre la cabeza.

Gardner Minshew entró en el partido y completó tres pases seguidos para dar una oportunidad a los Chiefs. Pero fue interceptado por Derwin James en un balón destinado a Travis Kelce con 14 segundos restantes, sellando la barrida de los Chargers en la temporada sobre Kansas City.

La lesión de Mahomes, que lanzó solo 189 yardas con una intercepción, fue solo la última, y quizás la más grave, de una serie de contratiempos que habían convertido lo que había sido una de las mejores ofensivas de la NFL durante casi una década en una sombra de sí misma.

La defensiva de los Chargers se creció ante los Chiefs

Fuente: Tribuna del Yaqui