Final de locura: Toluca vence a Tigres en penales y es bicampeón de la Liga MX

Toluca, Estado de México.- Con drama, agonía y con una tanda de penales de locura, los Diablos Rojos del Toluca derrotaron en tanda de penales (9-8) a los Tigres de la UANL, después de un tiempo regular de 2-2, y con esta victoria revalidaron su reinado en la Liga MX, tras alzarse con el título del Torneo de Apertura 2025.

Después de un maratónico duelo de penales, tocó el turno a Alexis Vega y el '10' de los Diablos Rojos cumplió al vencer a Nahuel Guzmán con un disparo raso a la izquierda del portero de los felinos, quien se lanzó al lado contrario, desatando la algarabía en las gradas del Nemesio Diez.

Los líderes del torneo regular, los Diablos Rojos, sabían que esa posición en la tabla ya no contaba y, con la presión de 1-0 en contra del juego de ida y con el apoyo de sus aficionados, salieron con todo en busca de la remontada que les permitiera aspirar al bicampeonato.

Una y otra vez lo intentaron; al minuto 3, un remate de Paulinho salió desviado de la portería rival; dos minutos más tarde, otro disparo de Nicolás Castro también se fue por un costado y, cuando más presión metían los Diablos Rojos sobre la portería defendida por Nahuel Guzmán, vino un contragolpe de los felinos que fue frenado por Federico Pereira a las afueras del área defendida por Luis García.

El francés André Pierre Gignac fue el encargado de cobrar el tiro libre y sacó un disparo raso que iba a portería; pero Fernando Gorriarán, en un intento por quitarse de la dirección del balonazo, desvió el esférico que entró a portería por el lado contrario a donde García se lanzó, para adelantar al club de Nuevo León.

El tanto silenció el Nemesio Diez, sabedores de que sus Diablos tendrían que remar aún más contra corriente, ahora por dos goles en contra, ya sin la ventaja que podría haberles dado la ventaja en la tabla de posiciones. Pero el asedio del Toluca continuó, y aunque una y otra vez se encontró con la pared que resultó Nahuel bajo los tres postes, el premio al esfuerzo llegó a los 40', cuando Helinho se armó una jugada por el lado derecho del área felina, y tras quitarse la marca de un defensa universitario, sacó tremendo zapatazo de pierna izquierda que venció la estirada de Guzmán y pegó en el poste izquierdo para incrustarse en la portería y hacer estallar el infierno toluqueño.

Con este marcador ambas escuadras se fueron al descanso de medio tiempo, pero tras reanudarse las hostilidades, los Diablos Rojos mantuvieron su asedio sobre la portería de los felinos. Todo ello tuvo su recompensa al minuto 52, cuando Helinho le puso un centro más que perfecto a Paulinho, y el goleador del torneo no lo desperdició. El marcador estaba empatado y el infierno ardía más que nunca.

Paulinho le devolvió la vida al Toluca

Entonces, el minuto 79 fue cuando se dio el regreso del hombre que la gente pedía a gritos: Alexis Vega, quien por fin estaba de regreso, después de sus lesiones, las cuales lo tuvieron sin actividad hasta la Vuelta de la Gran Final.

Llegó el alargue y luego los penales, donde ambos equipos no lograban acertar el disparo final. Por Tigres, Nicolás Ibáñez fue el primer tirador y envió su disparo a las gradas del Menesio Diez; Alexis Ayala acertó el primer tiro para Toluca, Gorriarán le dio el empate a los felinos; luego, Santiago Simón, quien también venció a Nahuel; pero Ozziel Herrera también acertó para los universitarios.

Luego, Pereira también la voló y Uriel Antuna anotó para darle la ventaja a la UANL, 3-2; pero Jesús Gallardo respondió y metió su disparo; Ángel Correa puso el 4-3 para los Tigres, pero Franco Romero acertó el 4-4, Juan Vigón colocó de nuevo al frente a los felinos, antes de que Oswaldo Virgen igualara de nuevo. Sánchez Purata acertó, lo mismo que Fernando Arce para los toluqueños; Jesús Garza puso el 7-6 para Tigres y Bruno Méndez lo emparejó; Javier Aquino hizo el 8-7, antes de que Diego Zaragoza también acertara para los locales.

Joaquim erró su disparo, al igual que Juan Domínguez, para mantener la paridad. Nahuel también falló, al igual que García; luego Correa falló su tiro para cederle entonces la gloria a Alexis Vega, quien le dio al Toluca su título 11 para igualar con Chivas en el segundo lugar de los equipos con más coronas en la Liga MX.

