Helmut Marko niega comentarios clasistas contra Sergio 'Checo' Pérez: "Fue inventado por ellos"

Ciudad de México.- Aún afuera de Red Bull Racing, Helmut Marko sigue encendiendo polémicas en torno al mexicano Sergio Pérez, pues negó que en su estadía por el equipo de las bebidas energéticas haya realizado comentarios clasistas o xenófobos en su contra. Así mismo, el ahora exasesor aseguró que dichos rumores provinieron del propio equipo en una campaña para causarle problemas con la Fórmula 1.

La salida de Marko de la escudería austriaca fue una de las noticias que cimbraron el automovilismo internacional, ya que cerraba un ciclo de más de dos décadas dentro de la categoría, en la cual recolectó un sinfín de campeonatos, tanto de pilotos como en la lucha por equipos. El propio Helmut afirmó que presentó su renuncia ante el mal 2025 que presentó Red Bull, por lo cual decidió dar el paso a un lado para permitir la llegada de nuevos rostros.

#Deportes | Red Bull confirma la salida de Helmut Marko después de 20 años de trayectoria en el equipo uD83CuDFC1https://t.co/OZuXmC2XB0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 9, 2025

El expiloto comentó en entrevista con De Limburger que la relación se fue tornando más complicada en cuanto a la interna del equipo se refiere, aunque el punto de inflexión fue la muerte de Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull. Tras su fallecimiento, se comenzó una 'guerra' para ver quién se quedaría a cargo y uno de los candidatos fue Christian Horner, el cual terminó siendo despedido por el propio Marko.

uD83DuDEA8 | Helmut Marko: “Together with Didi (Dietrich Mateschitz, the late Red Bull founder, ed.), I founded Red Bull Racing in 2005."



"We appointed Horner as team principal, and I was there as a supervisor. The power was essentially always in Austria — we made the decisions.”



“I… pic.twitter.com/EfZoyozJYs — Race+ (@racepluscom) December 14, 2025

"Teníamos que hacer algo porque el rendimiento en la pista estaba bajando", comentó Helmut sobre el sonado despido del que fuera jefe de la escudería desde hace décadas. "Si lo hubiéramos hecho antes, Max Verstappen se habría convertido en campeón". Marko continuó su relato en torno a Horner, asegurando que se tergiversaron sus declaraciones en hacia 'Checo' para causarle problemas con la FIA y F1.

Pero esos últimos años con Horner no fueron agradables; se jugaba sucio. ¿Te acuerdas de los tiempos de Sergio Pérez, cuando se decía que los mexicanos están menos centrados que los holandeses o los alemanes? Eso fue fabricado, tal vez por ellos".

Cabe señalar que las supuestas declaraciones contra el piloto mexicano sí provenían de Marko, quien ligaba su desempeño en la pista con el hecho de ser latinoamericano. En las entrevistas posteriores al GP de Italia del 2023, Helmut comentó que, por el lugar de nacimiento, no se podía concentrar tanto como otros pilotos. "Es sudamericano y no puede concentrarse tanto como Max Verstappen y Sebastian Vettel".

uD83DuDCA5 Helmut Marko: "Checo Pérez es sudamericano y por eso su cabeza no está tan centrada como la de Max Verstappen o Sebastian Vettel".



[Sport & Talk - Servus TV]#F1 pic.twitter.com/pikSJcGlQi — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 6, 2023

Fuente: Tribuna del Yaqui