Helmut Marko recibirá indemnización multimillonaria por su salida de Red Bull tras dos décadas

Ciudad de México.- Helmut Marko salió de Red Bull en el momento más crítico para el equipo en sus años recientes, pues en la temporada 2025 se rompió una hegemonía de varias campañas en las que se obtuvo el Campeonato de Pilotos y Constructores. Aunado a estar justo en el cambio de regulaciones de la FIA y todo lo que ello conlleva, la escudería tendrá que pagarle una compensación multimillonaria al que fuera su asesor por más de dos décadas.

La noticia de Marko cimbró el mundo del automovilismo, pues el 'Doctor' tenía toda una vida dentro del deporte motor; fue un exitoso piloto y desde el 2005, formó parte de la fundación de Red Bull, ocupando un puesto relevante y con peso dentro del equipo. Los informes reportaron que Helmut tenía contrato vigente por al menos un año más, pero la complicada relación dentro del equipo lo terminó sacando de manera anticipada.

Helmut Marko unearthed some incredible talents during his two-decade tenure with Red Bull uD83DuDC4F#F1 pic.twitter.com/UJnJkjFMv8 — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

El portal BILD informó que el equipo de las bebidas energéticas terminará por cubrir el monto acordado, pues mantienen un esquema llamado 'Apretón de manos de oro', el cual reconoce y agradece los logros alcanzados durante su extensa etapa. La cifra que Red Bull le deberá subvencionar al ahora exempleado superaría los 10 millones de euros, sueldo que mantenía Marko por un año de trabajo.

Helmut Marko se llevará una liquidación de aproximadamente 10 millones de euros, la totalidad de su salario anual normal para 2026, después de anunciarle a Red Bull su salida del equipo, informó el diario @BILD



Lo que confirma que la salida de Marko es por decisión propia y en… pic.twitter.com/x6ZU3NlbBn — Yhacbec López uD83DuDC26 ™ (@Yhacbec) December 13, 2025

Marko y su relación rota con Red Bull

Apenas un par de días después de su salida, Helmut Marko habló sobre los motivos que lo orillaron a tomar la complicada decisión y el veterano declaró que desde hace varios años mantenía una relación complicada con los altos mandos del equipo. Según lo que comentó el de Graz, fue el principal artífice para la salida de Christian Horner a mitad del 2025 y aseguró que hubiera preferido concretarlo desde antes.

Así mismo, comentó que Horner manipulaba la información para intentar dañar su imagen y conseguirle sanciones con la FIA; Marko aseguró que él nunca realizó comentarios xenófobos contra Sergio Pérez en su estadía con el equipo, asegurando que todo fue manipulado por Red Bull. "¿Te acuerdas de los tiempos de Sergio Pérez, cuando se decía que los mexicanos están menos centrados que los holandeses o los alemanes? Eso fue fabricado, tal vez por ellos".

#Deportes | Helmut Marko niega comentarios clasistas contra Sergio 'Checo' Pérez: "Fue inventado por ellos" uD83CuDFCE??https://t.co/26nI5WXMYh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui