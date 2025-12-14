Los Naranjeros de Hermosillo aseguran la serie ante Águilas con jonrón de César Salazar

Hermosillo, Sonora.- El equipo Naranjeros de Hermosillo se llevó el juego 3 y aseguró la serie al vencer 1-0 a los Águilas de Mexicali, en otro duelo de pitcheo disputado en el Estadio Fernando Valenzuela, el mismo que se resolvió con un solo swing. La única carrera del encuentro llegó en la segunda entrada, cuando César Salazar conectó cuadrangular solitario por el jardín derecho central, su primero de la temporada, ante los envíos de Gabriel Ponce. Ese batazo marcó la diferencia en una noche dominada por los lanzadores.

Paul Campbell abrió por Hermosillo y firmó una sólida actuación de cinco entradas, en las que permitió apenas un hit, otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres rivales, sin admitir carrera. El derecho mejoró su marca a 3-0 y fue respaldado por un relevo que solo toleró un imparable en el resto del juego.

Campbell se apuntó el triunfo

Ponce cargó con la derrota pese a un trabajo consistente de cinco innings, con cuatro hits, dos pasaportes y cuatro ponches. El bullpen de Mexicali también respondió, al admitir únicamente dos imparables después de la salida del abridor, pero la ofensiva no logró empatar el marcador.

SALVAMENTO DE FOSTER

Matt Foster se encargó del noveno episodio y cerró el juego dominando a los tres bateadores que enfrentó, dos de ellos por la vía del ponche, para apuntarse su décimo primer salvamento de la temporada, con el que empató a Jake Sánchez en el liderato de la liga. Con este resultado, Hermosillo mejoró su marca en la segunda vuelta a 11 triunfos y 7 derrotas.

Para su próximo compromiso, los Naranjeros de Hermosillo viajarán a Nayarit para iniciar serie el próximo martes frente a los Jaguares, mientras que los Águilas regresarán al Nido de Mexicali para recibir la visita de los Yaquis de Ciudad Obregón.

Salazar es felicitado en el dugout

Fuente: Tribuna del Yaqui