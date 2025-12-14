MLB: Los Diamondbacks suman valioso brazo de lanzador veterano a su roster

Phoenix, Arizona.- Una figura de peso regresa a Arizona, esto después de que el veterano lanzador abridor Merrill Kelly aceptara regresar a los Diamondbacks este domingo, con un contrato de 40 millones de dólares por dos años, el cual no ha sido anunciado por estar pendiente de un reconocimiento médico.

Kelly, de 37 años, pasó los primeros seis años y medio de su carrera con los Diamondbacks antes de que el agente libre fuera traspasado a los Texas Rangers en la fecha límite de traspasos de este año en julio. Lanzó bien con ambos equipos, terminando con un récord combinado de 12-9 y una efectividad de 3.52.

Merrill Kelly is finalizing a 2-year, $40M deal with the Diamondbacks, per @Ken_Rosenthal. pic.twitter.com/6LLvUxzymA — SleeperDiamondbacks (@SleeperDbacks) December 14, 2025

El regreso del diestro al desierto no es una gran sorpresa, considerando que es natural de Scottsdale y jugó en la universidad de Arizona State. Fue seleccionado en el draft de 2010 por los Tampa Bay Rays, pero no jugó con el equipo grande de dicha organización, antes de decidir firmar con los SK Wyverns de la Organización de Beisbol de Corea de 2015 a 2018, con un récord de 48-32 y una efectividad de 3.86.

A los Diamondbacks les gustó lo que vieron y le firmaron con un contrato de 14.5 millones de dólares por cuatro años en 2018. El favorito de los aficionados fue una pieza clave del equipo que llegó a la Serie Mundial en 2023. Esa temporada tuvo un récord de 12-8 y una efectividad de 3.29, sumando una actuación magistral en el Juego 2 de la Serie Mundial contra los Rangers, que fue el único partido que los D-backs ganarían en el Clásico de Otoño.

Si bien Kelly no tiene habilidades dominantes, logra salir adelante gracias a una combinación de seis lanzamientos que mantiene a los bateadores descolocados. Ha forjado una sólida carrera en las Grandes Ligas a pesar de no debutar hasta los 30 años en 2019. En 2022, aceptó un contrato de dos años por 18 millones de dólares con Arizona, mismo que cubría las temporadas 2023 y 2024 e incluía una opción de club para 2025 que los D-backs ejercieron, antes de enviarlo a Texas.

Kelly cumplió también con los Rangers

Fuente: Tribuna del Yaqui