NFL: Los Seahawks se imponen a los Colts y arruinan el regreso de Philip Rivers

Philip Rivers salió de un retiro de cuatro años para jugar con los Colts, pero los Seahawks se quedan con la victoria en cerrado encuentro

El veterano pasador mostró destellos de lo que fue en un tiempo Foto: Internet

Seattle, Estados Unidos.- El veterano mariscal de campo Phillip Rivers demostró que aún sabe como lanzar un pase de anotación a sus 44 años, pero no pudo evitar que los Indianapolis Colts cayeran en peleado encuentro ante los Seattle Seahawks, por 18-16 el domingo.

Rivers, quien salió de su retiro esta misma semana para hacer su primera titularidad en casi cinco años, lanzó un pase de touchdown a Josh Downs con 1:33 restantes en el segundo cuarto, dio a Indianápolis una ventaja de 13-6 al descanso.

Fue el primer pase de touchdown de Rivers desde que lanzó un pase de 27 yardas a Jack Doyle en la derrota de los Colts por 27-24 ante los Buffalo Bills en un partido de comodín el 9 de enero de 2021. También se convirtió en el quinto jugador en la historia de la NFL en lanzar un pase de touchdown a los 44 años o más, uniéndose a Tom Brady, George Blanda, Steve DeBerg y Vinny Testaverde.

Después, Rivers llevó a los Colts a posicionarse para el gol de campo de 60 yardas de Blake Grupe con 47 segundos restantes. Pero ese tiempo fue suficiente para Sam Darnold y los Seahawks (11-3). Rashid Shaheed devolvió el kickoff de Grupe 28 yardas hasta la 37 de Seattle, y Darnold conectó dos veces con Shaheed para 25 yardas para preparar a Myers, quien logró un récord de franquicia de seis goles de campo, incluyendo uno de 56 yardas con 29 segundos restantes para la victoria.

Los Colts (8-6), desesperados por salvar su temporada tras la ruptura del tendón de Aquiles de Daniel Jones que puso fin a su temporada, recurrieron a Rivers, un abuelo que se encontraba entrenando futbol americano a nivel colegial. Sus números eran mediocres, pero le dio a Indy una oportunidad de ganar.

Rivers finalizó el encuentro con 18 de 27 pases completos para 120 yardas con un touchdown y una intercepción, y la intercepción llegó en su último pase cuando intentaba avanzar con el balón a falta de 11 segundos. Coby Bryant hizo la intercepción, su cuarta mejor marca personal esta temporada. Indy ha perdido cuatro partidos seguidos y cinco de seis para quedarse fuera de la posición de playoffs en la AFC. Seattle mantuvo el ritmo de Los Angeles Rams en la cima de la NFC Oeste.

