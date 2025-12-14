NFL: Los Seahawks se imponen a los Colts y arruinan el regreso de Philip Rivers

Seattle, Estados Unidos.- El veterano mariscal de campo Phillip Rivers demostró que aún sabe como lanzar un pase de anotación a sus 44 años, pero no pudo evitar que los Indianapolis Colts cayeran en peleado encuentro ante los Seattle Seahawks, por 18-16 el domingo.

Rivers, quien salió de su retiro esta misma semana para hacer su primera titularidad en casi cinco años, lanzó un pase de touchdown a Josh Downs con 1:33 restantes en el segundo cuarto, dio a Indianápolis una ventaja de 13-6 al descanso.

Fue el primer pase de touchdown de Rivers desde que lanzó un pase de 27 yardas a Jack Doyle en la derrota de los Colts por 27-24 ante los Buffalo Bills en un partido de comodín el 9 de enero de 2021. También se convirtió en el quinto jugador en la historia de la NFL en lanzar un pase de touchdown a los 44 años o más, uniéndose a Tom Brady, George Blanda, Steve DeBerg y Vinny Testaverde.

Rivers estuvo fuera de acción por cuatro años

Después, Rivers llevó a los Colts a posicionarse para el gol de campo de 60 yardas de Blake Grupe con 47 segundos restantes. Pero ese tiempo fue suficiente para Sam Darnold y los Seahawks (11-3). Rashid Shaheed devolvió el kickoff de Grupe 28 yardas hasta la 37 de Seattle, y Darnold conectó dos veces con Shaheed para 25 yardas para preparar a Myers, quien logró un récord de franquicia de seis goles de campo, incluyendo uno de 56 yardas con 29 segundos restantes para la victoria.

Los Colts (8-6), desesperados por salvar su temporada tras la ruptura del tendón de Aquiles de Daniel Jones que puso fin a su temporada, recurrieron a Rivers, un abuelo que se encontraba entrenando futbol americano a nivel colegial. Sus números eran mediocres, pero le dio a Indy una oportunidad de ganar.

Rivers finalizó el encuentro con 18 de 27 pases completos para 120 yardas con un touchdown y una intercepción, y la intercepción llegó en su último pase cuando intentaba avanzar con el balón a falta de 11 segundos. Coby Bryant hizo la intercepción, su cuarta mejor marca personal esta temporada. Indy ha perdido cuatro partidos seguidos y cinco de seis para quedarse fuera de la posición de playoffs en la AFC. Seattle mantuvo el ritmo de Los Angeles Rams en la cima de la NFC Oeste.

Fuente: Tribuna del Yaqui