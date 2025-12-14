Paris Saint-Germain vs Flamengo; horarios y dónde ver EN VIVO la final de la Copa Intercontinental 2025

Ciudad de México.- El París Saint Germain y el Flamengo se enfrentarán por primera ocasión en la historia para definir al monarca de la edición del 2025 de la Copa Intercontinental. Este duelo reunirá al campeón de la Conmebol (Copa Libertadores) y al campeón de la UEFA (Champions League), siendo las dos confederaciones con mayor calidad a nivel internacional.

El conjunto brasileño se tuvo que ganar su puesto en la final, luego de dos complicados duelos eliminatorios que pudo solventar a pesar de la calidad de sus rivales; el primer compromiso de Flamengo en la Copa Intercontinental fue contra el Cruz Azul. 'La Máquina' intentó aboyarle el cetro recién obtenido de la Copa Libertadores, aunque terminaron cayendo con marcador de dos anotaciones por cero, partido marcado por los errores del cuadro mexicano.

Concluye el Derbi De Las Américas. pic.twitter.com/cPlhJaSqzL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 10, 2025

Para su segundo compromiso dentro de la Copa Intercontinental, el cuadro carioca tenía que medirse contra el Pyramids, el cual marcha en la segunda posición de la clasificación en la Liga Premier de Egipto. De nueva cuenta, el Flamengo se llevó el triunfo con marcador de dos por cero, con anotaciones de Léo Pereira y Danilo, ambas asistidas por Giorgian de Arrascaeta; con este resultado, el Flamengo consiguió el acceso a la final.

Por el otro lado de la llave, el Paris Saint-Germain no tuvo que disputar rondas previas, pues consiguió su acceso directo a la última instancia por ser el actual campeón de la Champions League. El compromiso más reciente para el PSG fue en la Ligue 1, donde logró vencer al Metz con marcador de tres tantos por dos.

Horarios del PSG vs. Flamengo I Final Copa Intercontinental

Estadio: Estadio Áhmad bin Ali, Qatar

Fecha: Miércoles, 17 de diciembre

Horario: 11:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: FIFA+

¡Nuestros parisinos se enfrentarán a Flamengo en la final de la Copa Intercontinental 2025! uD83CuDFC6#FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/5X5OLH74oz — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) December 13, 2025

La edición del 2025 de la Copa Intercontinental fue apenas la segunda que se realiza con ese nombre, pues antes era llamado el Mundial de Clubes. En su primera edición, el Real Madrid se alzó con el título, aunque la sorpresa del torneo fue el Pachuca, pues se consiguió meter hasta la final, luego de eliminar al Botafogo con marcador de tres tantos por uno y luego fue el verdugo del Al-Ahly desde la tanda de penales.

HACE UN AÑO ??



OUSSAMA IDRISSI NOS DELEITABA CON ESTA OBRA DE ARTE EN LA COPA INTERCONTINENTAL DE LA FIFA 2024 uD83CuDFC6uD83CuDFDF?uD83DuDC99 ESTE GOLAZO LE DARÍA LA VUELTA AL MUNDO Y PACHUCA AVANZARÍA HASTA LA FINAL POSICIONÁNDOSE COMO EL SEGUNDO MEJOR EQUIPO DEL MUNDO uD83CuDF0F uD83CuDDF2uD83CuDDFD#pachucadueñodemimenteuD83EuDDE0uD83DuDC99 pic.twitter.com/Lspuo7dzQ3 — Pachuca Dueño De Mi Mente (@Pachucenmiment) December 10, 2025

