Policías heridos e incendios; partido del Inter y el Génova de la Serie A causa disturbios en Italia

Ciudad de México.- La jornada 15 de la Serie A trajo el partido entre el Inter de Milán y el Génova, dos de los clubes con los 'ultras' más apasionados y problemáticos, por lo que se desplegó un operativo especial para controlar a los aficionados, aunque terminó siendo insuficiente. En la previa para que comenzara el duelo en el Estadio Luigi Ferraris, las barras de los dos clubes tuvieron un enfrentamiento, causando incendios y dejando a varios policías heridos.

El choque se dio en las cuadras aledañas al inmueble, lo que causó un colapso vial debido a que, por la gran multitud, se tuvieron que cerrar las calles durante varios minutos para realizar la intervención policial en un ambiente más controlado. Según apuntan los medios locales, la afición del Inter arribó en un autobús y, desde las ventanas, comenzaron a lanzar bengalas y botellas contra los aficionados genoveses.

Geniale. Scontri, feriti e traffico in tilt grazie ai tifosi di Genoa e Inter, ma ovviamente l'accesso allo stadio è rimasto aperto. Dopotutto, non si può mica sacrificare il fischio d'inizio per una semplice emergenza di ordine pubblico.

Vero Presidente del Senato cartonato? pic.twitter.com/1sJr4bHlc7 — uD835uDD6FuD835uDD8AuD835uDD86uD835uDD89uD835uDD95uD835uDD94uD835uDD94uD835uDD97 ?? uD83EuDD93 uD835uDD4F ? (@DeadpoorJuve) December 14, 2025

Los 'ultras' del Génova respondieron de la misma manera, causando que el conflicto escalara a una gran magnitud, pues los oficiales tuvieron que hacer uso de gases lacrimógenos para dispersar el enfrentamiento. El saldo de los disturbios fue varias motos incendiadas y un furgón, el cual fue pérdida total; las llamas alcanzaron otros vehículos, aunque estos terminaron con daños menores.

Así mismo, se informó que al menos tres elementos del cuerpo policial italiano resultaron con lesiones, debido al intercambio de bengalas y artefactos que hubo entre los aficionados. De manera extraoficial, medios reportaron que los uniformados solo tuvieron golpes y quemaduras superficiales, sin llegar a poner en riesgo su vida.

uD83DuDEA8 BREAKING: The situation outside of the stadium in Genoa.



[via @marifcinter] pic.twitter.com/i52jqxCEd7 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) December 14, 2025

Una hora antes de que se diera la hora programada para el silbatazo inicial, las autoridades pudieron contener las peleas, por lo que el encuentro comenzó en tiempo y forma.

El Inter de Milán había comenzado la jornada 15 como el líder de la Serie A, aunque unas horas antes de su compromiso habían sido rebasados por el AC Milan, por lo que era fundamental el conseguir los tres puntos para treparse de nuevo a la cima del certamen doméstico. Lautaro Martínez se convirtió en el héroe para los 'nerazzurri', pues marcó el gol con el que terminaron ganando.

2-0 Inter.



GOOOOOAAAAAAAALLLL LAUTARO MARTINEZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GOAL GOAL GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 GOAL + 1 ASSIST FOR THE ARGENTINIAN STRIKER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDF1F pic.twitter.com/gg0Sw5b9tQ — Football Corner (@RooBinA_LiYaQat) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui