Real Madrid vence al Alavés con gran actuación de Kylian Mbappé y retoma el ritmo en LaLiga

Ciudad de México.- Aunque terminó sufriendo más de lo esperado, el Real Madrid se terminó imponiendo en Mendizorroza, venciendo al Alavés con marcador de dos tantos por uno y con ello, regresar a la victoria en un momento complicado en la interna del equipo. A pesar de no encontrarse del todo recuperado, Kylian Mbappé se convirtió en el héroe para el Madrid al marcar el primer gol de la jornada.

La jornada 16 de LaLiga vio el debut de Valdepeñas, un juvenil con gran proyección dentro del Real Madrid, el cual recibió el llamado desde el equipo filial por la necesidad de completar la plantilla mínima requerida en el circuito doméstico. Al inicio se tuvo un partido trabado en el cual se terminó viendo la primera tarjeta de amonestación a los pocos minutos; Mbappé probó de larga distancia al 5' y 8', aunque no pudo encontrar la portería.

En el minuto 25, un contraataque por parte del Real Madrid tomó mal parados a los defensivos del Alavés y la jugada se terminó convirtiendo en el primer tanto para el francés. Los de blanco robaron el balón en zona defensiva y, de manera rápida, el esférico pasó de Jude Bellingham a Mbappé, el cual condujo por varios metros para después recortar a Tenaglia y puso el uno por cero con un preciso disparo de derecha.

La última jugada de la primera mitad casi trajo el empate en el marcador, aunque Thibaut Courtois logró evitar la anotación y el silbante marcó el inicio del descanso en Mendizorroza. Cuando todo parecía acomodarse para el Real Madrid, un pelotazo vertical dejó a Carlos Vicente mano a mano con el guardameta belga, el cual poco pudo hacer para evitar la igualdad en los cartones.

Con menos de 20 minutos por jugar, el Real Madrid se lanzó al ataque y, en la primera jugada que generaron, volvieron a retomar la ventaja con un gol de Rodrygo. Vinicius Junior se metió al área a base de velocidad y le puso un penal en movimiento a Rodrygo, que no perdonó y puso el dos por uno.

En los minutos finales hubo polémica luego de que Vinicius cayera dentro del área ante una aparente falta, pero ni el silbante ni el VAR marcaron penal. Luego de los reclamos, el colegiado reanudó el compromiso, pero el Alavés se quedó sin tiempo para intentar la remontada y se terminaron quedando con el descalabro.

